Vito Quiles carga contra Sarah Santaolalla en Telemadrid y Antonio Naranjo le frena por sus insultos

El enfrentamiento entre Sarah Santaolalla y Vito Quiles ha dado un nuevo giro televisivo. Días después de que la analista denunciara haber sido “agredida físicamente” por el agitador a la salida del Senado de España, Quiles respondió públicamente en 'El Análisis Diario de la Noche', donde terminó siendo reprendido por el presentador Antonio Naranjo por el tono de sus ataques.

El incidente que ha desatado la polémica se produjo el pasado lunes, cuando Santaolalla acudía a un acto en la Cámara Alta con motivo del Día Internacional de la Mujer. Según relató posteriormente en sus redes sociales, el encuentro con Quiles terminó con una supuesta agresión que la llevó al hospital y le obligó a llevar el brazo en cabestrillo. La colaboradora aseguró además haber ampliado su denuncia contra el agitador.

En su intervención televisiva, Quiles comenzó elevando el tono desde el primer momento: “Lo que he vivido últimamente es la fiel imagen de cómo una zumbada te puede intentar joder la vida”. Las palabras provocaron una rápida reacción del conductor del programa: “No creo que haga falta llamar zumbada a nadie, Vito”, le respondió Naranjo, intentando rebajar la tensión. El invitado replicó sin rectificar: “Es lo más suave que puedo decir”.

Lejos de suavizar su discurso, el agitador continuó cuestionando la versión de la colaboradora: “Una persona que, teniendo las imágenes, se dedica a hacer un episodio de un sainete de victimismo tan lamentable como el que hemos vivido no es de estar en sus cabales”. En otro momento del programa también criticó la reacción institucional al caso: “A mí me parece una chaladura lo que se ha dicho, porque desde el Gobierno se ha dicho que soy un agresor violento”.

Mientras tanto, la polémica ha trascendido el ámbito televisivo y político. Este mismo jueves, todos los grupos del Senado —excepto Partido Popular y Vox— respaldaron una declaración institucional de condena al acoso denunciado por Santaolalla, una iniciativa impulsada por el PSOE tras el incidente ocurrido a las puertas de la Cámara Alta.