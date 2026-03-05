RTVE lanza ‘CAPTCHA: No soy un robot’, el concurso donde demostrar que eres humano tiene premio

RTVE ha presentado un nuevo formato televisivo que mezcla entretenimiento, tecnología y cultura general. Se trata de ‘CAPTCHA: No soy un robot’, un concurso presentado por Rodrigo Vázquez que llega como una ambiciosa propuesta transmedia que combina televisión, entorno digital y videopodcast.

Tal y como explican en Academia TV, el programa se emitirá cada miércoles en La 2 a las 22:20 horas y ampliará su universo más allá del plató con una serie de videopodcasts presentados por Javi de Hoyos en EN PLAY, donde se profundizará en cuestiones relacionadas con las competencias digitales.

Un concurso inspirado en los captchas de internet

El formato se inspira en los conocidos test captcha que se utilizan en internet para comprobar si un usuario es humano. Ese mismo concepto se traslada al entretenimiento televisivo en un gran plató con estética tecnológica.

El programa combina divulgación, humor y cultura general a través de una mecánica ágil y muy visual.

En ‘CAPTCHA: No soy un robot’, cuatro concursantes deben enfrentarse a siete pruebas diseñadas para poner a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas.

El programa introduce además un giro llamativo en las eliminaciones. Cada vez que un participante queda fuera, debe pulsar el botón de “Verificar” situado en el centro del plató. En ese momento, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia ve cómo el concursante se transforma en robot.

Un bote que puede alcanzar los 10.000 euros

El concurso contará con 10 programas de 50 minutos de duración. Durante el juego se combinan acumulación de dinero y eliminaciones, en una dinámica rápida con fuerte presencia digital.

Solo uno de los concursantes llega a la final, donde puede jugarse el bote acumulado —que puede alcanzar hasta 10.000 euros— en una prueba final a “todo o nada”.

Las pruebas del programa también giran en torno al concepto captcha. En la primera fase, por ejemplo, los concursantes compiten por el comodín “Empiezo yo” en la prueba ‘FAMOSO CAPTCHA’, donde deben adivinar qué persona famosa será la invitada a partir de nueve imágenes relacionadas con ella.

Otra de las pruebas es ‘TU CAPTCHA’, un juego individual inspirado en la vida, aficiones o profesión de cada participante. También aparece ‘CÓDIGO CAPTCHA’, el primer juego eliminatorio que pone a prueba la rapidez para asociar conceptos, y ‘RETO CAPTCHA’, un desafío grupal en el que los concursantes deben resolver captchas por turnos para acumular dinero.

Más adelante, los tres participantes que continúan en el programa se enfrentan a ‘HISTORIAS DE CAPTCHA’, una prueba de cultura general apoyada en vídeos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos o ficticios presentan los retos.

El concurso continúa con ‘CAPTCHA ENREDADO’, donde los participantes deben descifrar palabras distorsionadas al estilo de los captchas clásicos, antes de llegar al decisivo ‘CAPTCHA FINAL’, donde los finalistas se juegan todo su bote sin saber cuántas respuestas correctas contiene el panel.

Invitados conocidos y una extensión digital del concurso

Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a los concursantes desde el inicio del programa. Su identidad se revelará mediante un captcha formado por imágenes relacionadas con su trayectoria.

Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez, entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital.

Durante el programa aconsejarán a los participantes, protagonizarán alguna de las pruebas y aportarán humor y cercanía junto al presentador.

Además, como explican Academia TV, el formato contará con una extensión digital a través de una serie de videopodcasts presentados por el periodista Javi de Hoyos. En ellos se entrevistará a invitados del concurso y a expertos para analizar cuestiones como la gestión de redes sociales, la identidad digital o el impacto de la inteligencia artificial en el presente y el futuro.

Cada entrega de este videopodcast se estrenará en EN PLAY, el nuevo canal de RTVE Play, los jueves a las 23:00 horas. La primera se emitirá el 5 de marzo y tendrá como invitado a Grison.