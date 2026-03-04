En 'Y Ahora Sonsoles'
Vicente Vallés recuerda a Fernando Ónega y el premio que recibieron juntos: "Así lo sentía y así lo sigo sintiendo"
El presentador de Antena 3 Noticias ha acudido al programa de Sonsoles Ónega para homenajear al periodista
Kevin Rodríguez
Las reacciones a la muerte de Fernando Ónega continúan sucediendose. Ayer, el programa de su hija Sonsoles Ónega comunicó con gran tristeza la muerte del periodista y, hoy, el programa ha contado con Vicente Vallés, que ha recordado su figura con una anécdota.
"Hemos secuestrado a Vicente Vallés, que ya está preparando el informativo de la noche para homenajear a uno de los grandes. Qué difícil es el día de hoy, ¿verdad Vicente?", decía emocionada Pepa Romero.
"Sí, ya lo fue ayer por la tarde cuando nos enteramos de la muerte de Fernando", reconocía el presentador de informativos. Vallés también relató que este miércoles había acudido a la capilla ardiente para acompañar a Sonsoles Ónega y a otros compañeros que trabajaron con su padre. Vallés quiso recordar el premio que compartieron: "El año pasado en el mes de mayo tuve la suerte de que nos concedieran un premio a él y a mí la Asociación de la Prensa".
"Lamento que haya coincidido así porque estropea tu premio y engrandece el mío", le dijo el presentador a Fernando Ónega en ese momento. "Así lo sentía y así lo sigo sientiendo", concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Más de un año de espera a su plaza de minusválido en un pueblo de Zamora...y encima no le dejan poner conos
- Aliste da su último y emotivo adiós a la primera víctima mortal de 2026 en las carreteras de la comarca