Tira de hemeroteca
Natalia Ferviú reabre la polémica de ‘Cámbiame’ y se sincera sobre su marcha: “Cuando tiras de discusiones para subir la audiencia...”
La estilista recuerda en un podcast de RTVE Play el momento en que decidió abandonar el programa de Telecinco
Carlos Merenciano
La estilista Natalia Ferviú ha vuelto a hablar de su etapa en 'Cámbiame', el popular formato que emitió Telecinco, y ha explicado los motivos que la llevaron a abandonar el programa. Lo ha hecho durante su participación en el podcast 'Las del Cadillac', disponible en RTVE Play, donde recordó cómo cambió su experiencia en el formato con el paso del tiempo.
Ferviú reconoció que durante una primera etapa disfrutó mucho del programa, ya que conectaba con el espíritu original del formato, centrado en ayudar a los participantes a cambiar su imagen y ganar confianza: “Recuerdo que fui muy feliz porque me gustaba mucho lo que hacía. Me gustaba ir, escuchar a la gente y ayudarle a cambiarle el look”.
Sin embargo, con el paso de los años, percibió un cambio en el tono del espacio, que empezó a priorizar los conflictos entre colaboradores. Según la estilista, ese giro fue determinante para replantearse su continuidad: “Las cosas se empezaron a ir por un camino que no era lo que yo quería”. La colaboradora confesó que el recurso a las discusiones para generar interés en el programa terminó afectándole personalmente: “Cuando para levantar audiencia se recurre a discusiones y demás… es que sufro, porque soy muy sensible y lo paso mal de verdad”, relató durante la conversación.
Ese ambiente acabó pasando factura a su estado emocional. “Llegaba a casa hecha polvo, llorando, y a mí así no me compensaba”, admitió, recordando el momento en que decidió poner fin a su etapa en el programa que durante años fue uno de los formatos más reconocibles de las sobremesas de Mediaset.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
- Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- El adiós de Almacenes Victoria en Zamora: '80 años de historias compartidas
- Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
- Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
- Da marcha atrás a su coche, no se fija y se lleva por delante a un hombre de unos 60 años en Zamora
- Aliste da su último y emotivo adiós a la primera víctima mortal de 2026 en las carreteras de la comarca
- Aliste llora a 'Jatoño', el peón forestal fallecido en Mahíde