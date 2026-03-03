Muy pronto
Ana Milán llega a Cuatro con ‘Ex. La Vida Después’ y presenta a los invitados de la primera temporada: Rosalía como gran reclamo
La actriz se pone al frente de este espacio producido por Vodevil Entertainment en el que entrevistará a figuras que tuvieron un gran foco mediático.
Carlos Merenciano
Cuatro ya se encuentra promocionando el próximo estreno de 'Ex. La Vida Después', el nuevo formato con el que Ana Milán da el salto a un proyecto de entrevistas con sello propio. El programa, producido por Mediaset España en colaboración con Vodevil Entertainment, la productora encabezada por Risto Mejide, nace como una evolución del espíritu de 'Viajando con Chester', una de las marcas más reconocibles del canal.
El título no es casual. “Ex”, según la RAE, alude a aquello “que fue y ha dejado de serlo”, y sobre esa idea pivotará cada entrega. Milán conversará con personajes que en su día ocuparon el centro de la escena pública y que ahora afrontan una etapa distinta: “Siempre me han gustado las buenas historias, pero ¿qué sucede cuando acaban? Que comienza la vida después”, ha adelantado la presentadora sobre el enfoque del espacio.
Entre los invitados que pasarán por el programa figuran nombres como Rosalía, Tamara Falcó y Montoya, además de otros rostros conocidos como Juanjo Ballesta, Andy —exintegrante de Andy y Lucas—, Juan y Medio o Toñi Moreno. Cada entrevista se desarrollará en espacios cargados de simbolismo, ligados de algún modo al pasado de los protagonistas.
Con su habitual mezcla de ironía y cercanía, Milán abordará cuestiones como el paso del tiempo, la pérdida de popularidad o la reinvención profesional. El objetivo no será tanto repasar el éxito vivido como explorar qué ocurre después, cuando los focos se apagan y comienza una nueva narrativa personal.
- Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- Aliste llora a 'Jatoño', el peón forestal fallecido en Mahíde
- El peón forestal fallecido de 66 años en Mahíde "podría haberse jubilado hace varios años"
- Hartos de vacas sueltas, los vecinos de Villaverde ponen una denuncia colectiva. No son el único pueblo de Sanabria con este problema
- El mapa de la abstención en Zamora: pueblos donde votó menos de la mitad en las últimas elecciones autonómicas
- Rescatan a una mujer retenida en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros