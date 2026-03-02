Patricia Conde, fichaje bomba de Antena 3 como nueva presentadora de 'Juego de pelotas' en relevo de Juanra Bonet

Antena 3 está a punto de comenzar las grabaciones de la segunda edición de 'Juego de pelotas', el game show producido por Warner ITPV que estrenó la temporada pasada con una media del 12% de share, que contará con una novedad destacada en sus nuevos programas: Juanra Bonet no estará al frente del concurso, tras su fichaje por Telecinco para tomar las riendas de 'Allá tú'.

En esta nueva etapa, la dirección de la cadena ha decidido situar a Patricia Conde como nueva presentadora, según ha conocido en exclusiva YOTELE. La actriz vuelve a ponerse al frente de un formato tras su paso por varios espacios en los últimos años que no hab pasado sin demasiada gloria. En el recuerdo queda su enorme éxito en 'Sé lo que hicisteis', en las sobremesas de laSexta, junto a Ángel Martín.

De esta manera, Patricia Conde se consolida en Atresmedia tras haber sido concursante de 'El Desafío', en el que se ha implicado al máximo. Según la información a la que ha tenido acceso este portal, las grabaciones de las nuevas entregas de 'Juego de pelotas' arrancarán en los próximos días en Bélgica.

El formato del programa seguirá intacto. En cada entrega, un grupo formado por cinco amigos o familiares se enfrentará a un desafío con premio en juego. Cada participante ocupará una plataforma individual desde la que deberá acertar diez preguntas mientras seis enormes bolas permanecen listas para entrar en acción. Para cada respuesta, habrá seis posibles opciones, cada una asociada a una de las pelotas. Si el concursante elige la correcta, la bola correspondiente se detiene; pero si falla, la esfera avanza sin piedad, lo embiste y lo hace caer directamente a la piscina.