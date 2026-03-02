Vuelven los Wayans
Llega el esperado tráiler de 'Scary Movie 6' en español: ya tiene fecha de estreno en cines
La saga regresa el 5 de junio con el reparto original y nuevas incorporaciones para parodiar el terror actual
Carlos Merenciano
La espera ha terminado. Ya está disponible el tráiler en español de ‘Scary Movie 6’, la nueva entrega de la mítica saga paródica que llegará exclusivamente a los cines el próximo 5 de junio. Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el llamado “Core Four” vuelve a enfrentarse a un nuevo baño de sangre, y a reírse de todo lo que se ponga por delante.
En esta ocasión, 'Scary Movie 6' recupera a sus rostros más emblemáticos: Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda). Junto a ellos, regresan viejos conocidos y se suman nuevas incorporaciones para satirizar sin piedad reboots, remakes, secuelas, spin-offs y todo fenómeno de “terror elevado” que haya invadido la cartelera en los últimos años.
Dirigida por Michael Tiddes y producida por los propios hermanos Wayans, la película promete recuperar el espíritu gamberro de las primeras entregas. Según la sinopsis oficial, ninguna franquicia estará a salvo y no habrá tópico que sobreviva. La cinta apunta directamente a las nuevas modas del género y a la cultura de la cancelación con el sello irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno global. Entre las parodias, podremos ver la clásica 'Scream' junto a novedades como 'MEGAN' o la serie 'Miércoles'.
Presentada por Paramount Pictures en asociación con Miramax, esta nueva entrega marca el regreso del universo ‘Scary Movie’ a la gran pantalla tras años de ausencia. El 5 de junio será el momento de comprobar si la fórmula sigue funcionando y si el humor sin filtros vuelve a conquistar a una nueva generación de espectadores.
