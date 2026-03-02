Ivonne Reyes se va de España tras confirmarse la decisión de Pepe Navarro

El duelo entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de la venezolana no tiene fin. Después de varios meses alejada del foco mediático en los que nada hemos sabido sobre la batalla legal que mantiene contra Pepe Navarro desde hace años por la paternidad de su hijo Alejandro, la presentadora reaparece con más fuerza que nunca como nueva concursante de 'Supervivientes 2026'.

Siempre en las listas de posibles fichajes estrellas del reality, ha sido en esta ocasión cuando la venezolana ha decidido viajar a los Cayos Cochinos para enfrentarse a la experiencia a sus 58 años y, como ha reconocido a su llegada al aeropuerto junto al resto de sus compañeros para poner rumbo a Honduras, "me siento como rara, he tenido mucha ansiedad estos días".

Mientras Ivonne se convierte en 'superviviente', Pepe Navarro protagoniza titulares por el gran momento personal que está viviendo al lado de la modelo, influencer y community manager Verónica Schmidt, con la que mantiene una discreta relación sentimental desde hace año y medio que han conseguido mantener 'en secreto' hasta ahora, cuando unas imágenes de lo más cómplices y cariñosas han confirmado que están muy enamorados.

En cuanto a qué le ha dicho Alejandro antes de poner rumbo a Honduras, Ivonne ha revelado que "yo quería emocionarme y me dijo 'bueno madre, vete'. 'Venga, que lo vas a pasar bien, dale, vete, vete, disfruta, dale con todo, al principio parece duro pero te lo vas a pasar perfecto. Disfruta de cada instante, de cada momento y nada, olvídate, la cabeza afuera'" ha expresado entre risas.

La herencia de Navarro

Según reveló en su día en exclusiva Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas', Pepe Navarro continuaría negando ser padre de Alejandro Reyes, Ivonne Reyes, debido a su millonaria herencia, pese a que la Justicia lo reconoció como su hijo hace quince años. Según las palabras del director de 'Lecturas', "Pepe Navarro va a ponerle las cosas difíciles a su hijo Alejandro para acceder a la herencia".

Al actor Alejandro Reyes le correspondería la parte correspondiente del tercio de la legítima: o sea, el 20% de los 10 millones de euros que Pepe Navarro tendría de patrimonio. En este sentido, cabe recordar que Pepe Navarro es padre también de otros cuatro hijos: Andrea y Marlon, con Eva Zaldívar; y Layla y Darco, con Lorena Aznar.

Pepe Navarro tendría consignadas pruebas biológicas para que el día que fallezca sus hijos impugnen la paternidad del hijo de Ivonne y luchen para que se someta a una prueba de ADN para impedirle acceder a la herencia. Una información a la que Pepe Navarro no ha querido responder aseverando que "ya está todo dicho".