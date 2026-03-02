Domingo 1 marzo 2026
Audiencias TV ayer | 'Lo de Évole' acierta con Manu Sánchez, pero no supera el share del cine de La 1, mientras 'GH Dúo' llega justo al doble dígito en su semifinal
La Sexta firma una de sus mejores noches del curso superando en espectadores a ‘Hunter Killer’ en TVE.
Redacción Yotele
La noche del domingo, 1 de marzo, estuvo claramente marcada por el gran rendimiento de 'Lo de Évole'. La entrevista de Jordi Évole a Manu Sánchez se convirtió en el principal motor de la Sexta al alcanzar un 11,4% de cuota de pantalla y reunir a 1.438.000 espectadores de media, lo que lo sitúa como el segundo programa más visto de la cadena en lo que va de temporada y confirma el excelente estado de forma del formato.
A pesar de esto, el protagonismo fue para el cine. La emisión de 'Hunter Killer' se convirtió en la película más vista del día en televisión, liderando su franja con un 11,7% de share y una media de 1.262.000 espectadores. El dato permite a la cadena pública imponerse en el prime time gracias a su apuesta cinematográfica protagonizada por Gerard Butler o Gary Oldman.
Por su parte, la semifinal de 'GH Dúo' se mantuvo en cifras correctas en Telecinco con un 10,1% de cuota y 775.000 espectadores, mientras que Antena 3 quedó muy cerca con 'Una nueva vida', que firmó un 10% y una media de 898.000 seguidores. En Cuatro, 'Cuarto milenio' volvió a cumplir con un 6,9% de share y 701.000 espectadores, cerrando una noche muy repartida en resultados, pero claramente favorable a la Sexta y La 1.
*En elaboración...
- Fallece un trabajador de Medio Ambiente en Mahide
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- DIRECTO | Zamora CF - CD Guadalajara: así te hemos contado el partido (1-1)
- La comarca natural más grande de la provincia de Zamora, con 31 municipios y 102 pueblos
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- ¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza? La propuesta de la nueva alcaldesa lusa para negociar en Bruselas beneficios fiscales para la frontera
- Francisco Igea pide el voto para Izquierda Unida en las elecciones autonómicas de Castilla y León
- San Vitero se prepara para la gran exaltación del burro zamorano