La dura decisión que cambió la vida de Javier Gurruchaga y que ahora revela en ‘Y ahora Sonsoles’

Gurruchaga confesó cómo pasó de trabajar en un banco a fundar la ‘Orquesta Mondragón’

Javier Gurruchaga.

Ernesto Izquierdo

Durante los años 80, en el contexto de la movida madrileña, el grupo rompe estereotipos con puestas en escena adelantadas a su época y letras irreverentes. “Todos los jóvenes teníamos información que nos llegaba de fuera, me gustaba el cine, el blus, y queríamos mezclar con el humor y reírnos”, relata en el programa. Incluso explica el curioso origen del nombre de la banda: “Era por un psiquiátrico”.

Reinventarse o desaparecer

Con el paso del tiempo, la ‘Orquesta Mondragón’ se reinventa. Llegan versiones de canciones icónicas como ‘Imagine’ de John Lennon, además de interpretaciones junto a Ana Belén.

La banda ha trascendido generaciones y se ha consolidado como uno de los nombres relevantes de la música española. “En Televisión Española tuve la suerte de trabajar con Pilar Miró que era muy innovadora”, recuerda Gurruchaga en la entrevista.

Catorce álbumes componen la discografía de una formación que, medio siglo después, sigue siendo garantía de espectáculo. Así lo demuestra su presencia habitual como plato fuerte en citas musicales tradicionales.

Una vida marcada por el riesgo, la reinvención y el humor, que el propio Javier Gurruchaga ha desgranado en ‘Y ahora Sonsoles’.

