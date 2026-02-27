El día que Dani Martínez hizo un programa “borracho” y lo contó todo

Dani Martínez volvió a demostrar en ‘El Hormiguero’ por qué es uno de los invitados más imprevisibles y carismáticos del programa. Energía desbordante, confesiones inesperadas y anécdotas imposibles marcaron una noche que terminó con el plató patas arriba.

Nada más sonar ‘Freed from Desire’, el humorista no pudo contenerse: se subió a la mesa y comenzó a animar al público como si estuviera en un gran evento deportivo. La escena obligó al equipo técnico a recolocar parte del mobiliario mientras en el plató se mezclaban sorpresa y carcajadas. La reacción no tardó en llegar. Jorge Salvador, entre risas, le recordó que aquello no era otro formato televisivo.

El baloncesto

Pero el descontrol no fue lo único destacado de la entrevista. Pablo Motos quiso remontarse al pasado y preguntarle por el momento en que decidió dejar el baloncesto para dedicarse al humor. Dani explicó que todo comenzó imitando a famosos en cumpleaños y celebraciones familiares. Hasta que un amigo le empujó a dar el salto a los escenarios.

Ese mismo amigo protagoniza otra de las historias más llamativas de la noche: le hizo pasar por un celebrity en fiestas de un pueblo. El resultado, según contó, fue tan desastroso como divertido.

Borracho

La conversación avanzó hacia uno de los episodios más comentados de su trayectoria: el día que hizo un programa “borracho”. Lejos de esquivar la cuestión, respondió con ironía: “Si lo dices así suena a algo malo”. Y, antes de seguir, lanzó una broma mirando a Jorge Salvador: “Yo con lo que voy a contar ahora no vas a ir a la nómina de hace unos años y aplicar un recorte, ¿no?”. El comentario provocó las risas del público.

El humorista contextualizó la anécdota. Era un viernes en el que no se grababa el programa. Según relató, Florentino Fernández solía cocinar arroces para el equipo y llevar vino. En aquella época, él bebía ron cola. “Fui a su despacho y tenía ron cola. Me eché una copilla ya que había tenido el detalle”, explicó. Pero la situación se complicó cuando, al comenzar el programa, vio en un vídeo que había otra copa preparada.

Entre confesiones, música y momentos fuera de guion, Dani Martínez convirtió su visita en una de esas noches que dejan huella, subrayan en Antena 3.