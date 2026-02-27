Belén Esteban se rompe tras su inesperada separación: "Éramos un matrimonio, va a ser duro"

Miércoles de 'Top Chef' en TVE que, tras el adiós de Marina Castaño y Eva Isanta en las primeras semanas de concurso, ha vivido la inesperada y lacrimógena expulsión de otro de sus concursantes a la que Belén Esteban ha reaccionado con una desolación similar a la que hubiese sentido si hubiese sido ella misma la expulsada.

En una entrega en la que los aspirantes a reposteros se han enfrentado a un reto tan complicado como el de elaborar un postre a base de casquería, que con mayor o menor éxito han logrado sacar adelante la ex de Jesulín de Ubrique, Alejo Sauras, Natalia de 'OT', o la hermana de Georgina Rodríguez, Ivana.

Unas recetas que el jurado del talent presentado por Paula Vázquez, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Ross, han puntuado con el rigor y la seriedad que les caracteriza, decidiendo que el concursante expulsado fuese el actor Mariano Peña.

Un inesperado adiós al que Belén Esteban ha reaccionado rompiendo a llorar mientras abrazaba al inovidable Mauricio Colmenero en 'Aída'. "Éramos como el matrimonio de Top Chef, dónde estaba Mariano estaba yo. Para mí va a ser un poco duro porque éramos un cuadro, con mirarnos ya sabíamos. Es que nos hemos reído mucho. Estoy muy triste, he llorado un montón, me da mucha pena" ha confesado desolada, reconociendo que aunque "le voy a echar un montón de menos, Mariano Peña siempre va a estar en mi vida".

"Fue bonito mientras duró. Yo sé que hemos hecho muy buenas migas, pero tú eres una roca dura de Chipiona, puedes con esto y con más", la ha consolado el actor. Y, a pesar de su tristeza, la 'princesa del pueblo' no ha dudado en corregirle con una sonrisa: "A ver, con todos mis respetos, es que yo soy de Paracuellos".