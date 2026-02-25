Alejandra Rubio rompe su silencio por la ruptura y apunta a un trabajador de Espejo Público: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría"

Laura Matamoros destapaba hace unos días en el plató de 'Espejo Público' su distanciamiento de su primo Carlo Costanzia, revelando que el hijo de Mar Flores estaría molesto con ella desde que le pidió públicamente que se posicionara a favor de su madre en un tema tan grave como los malos tratos de los que la modelo asegura haber sido víctima por parte del padre de su hijo Carlo Costanzia di Costigliole.

Lejos de quedarse ahí, la influencer apuntaba a que su primo estaría pasando por un mal momento, ya que "estaría entre la espada y la pared, y no solo por sus padres sino también por las Campos. Quizás Mar se enfada por esto que voy a contar, pero es más que evidente que ella con Terelu no tiene relación".

Horas después de estas declaraciones, Carlo compartía un revelador mensaje en redes sociales en el que muchos vieron un dardo directo a Laura: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría" sentenciaba.

En el medio de esta 'guerra' entre los primos Flores, Alejandra Rubio ha reaparecido en el plató de 'Vamos a ver' para responder a la hija de Kiko Matamoros y aclarar que la publicación de su novio no iba dirigida a su prima: "Por parte de Carlo no pasa absolutamente nada. El mensaje no se lo pone a Laura. Se lo pone a una persona que trabaja en el programa en el que colabora Laura que se dedica constantemente a hablar mal de nosotros y a decir cosas muy feas, increpando que ganamos más dinero que ella por hablar de nuestra vida, cuando es completamente falso". "Carlo se harta porque esa persona -cuyo nombre ha preferido no revelar- a mí me ha conactado para que trabaje con ella. No se dirige a Laura en ningún momento" ha dejado claro.

"Es verdad que se puede malinterpretar, pero Carlo es una persona bastante coherente y sabe que su prima es un personaje publico y que la vida de Laura también interesa" ha comentado antes de pasar a dar su opinión sobre la influencer.

"A Laura le va muy bien, fenomenal con las redes, y ahora está colaborando en este programa hablando de nosotros" ha afirmado con una sonrisa irónica.

Precisamente la influencer ha estado en 'Espejo Público' este lunes y, como le han contado sus compañeros, ha definido a Carlo como "un pelele" que le da a entender que "no puede hacer otra cosa porque tiene varios frentes abiertos y se posiciona siempre con su mujer" (por Alejandra). Unas declaraciones a las que la nieta de María Teresa Campos ha respondido sin disimular su indignación: "Para ser primos se conocen bastante poco porque Carlo no es ningún pelele ni ningún tío que se deje manejar por nadie. Los dos tenemos suficiente personalidad para tomar nuestras propias decisiones" ha sentenciado.

"Ella ha tenido problemas familiares también y nadie la ha obligado a posicionarse en nada" ha añadido implacable, asegurando que en los dos años que lleva con el hijo de Mar Flores "yo no he vivido la relación de Carlo y Laura". "Desde que estoy con Carlo no la he visto, ni en reuniones familiares, ni cuando hemos ido a comer todos, no vino a la babyshower que me organizó mi suegra.. No sé por qué no ha venido, tendrá muchas cosas que hacer pero yo no la he visto en ningún momento" ha revelado.

"Laura, no tenemos ningún problema contigo. Vivimos al margen de este conflicto que se ha generado de la nada" se ha dirigido a la hermana de Diego Matamoros mirando directamente a cámara, aunque finalmente ha acabado por confesar la razón de su distanciamiento: "Ellos se encuentran y Carlo le dice 'deja de hablar de mí y deja de decir que me posicione cuando sabes la situación complicada que tengo".

"A una persona que quieres no le pides que se posicione en un tema tan delicado cuando él quiere mantener su relación con toda su familia" ha recriminado a Laura, insistiendo en que en los últimos dos años ella no ha visto a la influencer.