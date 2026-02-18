El duro momento de Makoke antes de la boda y tres presuntos delitos: "Pasó una noche en el calabozo"

Makoke tenía por delante un 2026 de lo más feliz: boda, nueva vida con su pareja... Sin embargo, su felicidad se ha visto truncada por "tres presuntos delitos". Una información que se publica en la portada de la revista ‘Lecturas’ y que ha sacudido de lleno la actualidad del corazón y ha generado un intenso debate en ‘El tiempo justo’. Según desveló Luis Pliego en el programa, Gonzalo, la actual pareja y prometido de Makoke, será juzgado por tres presuntos delitos de violencia doméstica.

Tal y como explicó el periodista, el juez ha concluido la fase de instrucción tras una denuncia presentada hace meses por una expareja de Gonzalo, anterior a su relación con Makoke. En aquel momento, él pasó una noche en el calabozo y fue puesto a disposición judicial al día siguiente, quedando en libertad tras un juicio rápido mientras se abría un periodo de investigación.

Ahora, una vez finalizada esa instrucción, el magistrado ha decidido mandar el caso a juicio. Siempre bajo la presunción de inocencia, los tres delitos que figuran en el auto judicial serían presunto maltrato físico, amenazas y vejaciones continuadas, todos ellos dirigidos, según se ha indicado, hacia su expareja, una persona anónima que hasta el momento no ha querido hacer declaraciones públicas. Durante su intervención, Luis Pliego quiso subrayar la contundencia del documento judicial: “El auto es durísimo”, afirmó, señalando que incluye transcripciones de mensajes de audio que presuntamente Gonzalo habría enviado a su ex pareja. Por la delicadeza del contenido, el colaborador evitó entrar en detalles, aunque recalcó la gravedad de lo recogido por el juez.

Las fotografías de Gonzalo

Además, el periodista avanzó que la revista Lecturas publica por primera vez unas imágenes muy comentadas hasta ahora: las fotografías de Gonzalo saliendo de los calabozos, con Makoke esperándole en el exterior, unas instantáneas que no habían visto la luz hasta este momento.

Esta información llega en un momento especialmente delicado para la pareja, que tenía previsto casarse en los próximos meses. Aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, el caso vuelve a situar a Makoke en el centro de la atención mediática, a la espera de cómo evolucione el proceso judicial y de si habrá reacciones por parte de los protagonistas.

Su verdadero nombre

Te sorprenderá saber que Makoke no se llama así, por mucho padre noruego que tenga. Su verdadero nombre es María José Giaever Texeira. Su segundo apellido marca su origen gallego. A sus 54 años (nació el 23 de diciembre de 1969) sigue manteniendo su atractivo y presume de hacer mucho ejercicio además de tener una alimentación sana y equilibrada. Pero no todo es genética ni alimentación o deporte. Makoke también ha pasado por el quirófano para someterse a algunos retoques estéticos.