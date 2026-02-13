'Polònia': 20 años como termómetro de la política a través de la sátira

Desde el 16 de febrero del 2006, Catalunya ha tenido siete presidentes de la Generalitat: Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa. España, tres presidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Todos ellos (y los otros políticos que han tenido en papel destacado en estas últimas dos décadas) han contado con su clon televisivo en 'Polònia'. El programa de humor de TV3 cumple el próximo lunes 20 años en emisión y lo celebra el jueves 19 de febrero con un especial de hora y media de duración (a las 22.05).

Grabado en el Teatre Victòria de Barcelona (la función será este lunes, justo el día de la efeméride), repasará los mejores momentos del 'show' reivindicando el humor y la sátira como uno de los mejores vehículos para explicar nuestra sociedad. Porque el programa se ha convertido en un gran termómetro de la política, pero también del panorama mediático y de los temas que afectan a la ciudadanía.

Como estos últimos días, donde ha sacado punta de la crisis de Rodalies, con Hercule Poirot dispuesto a resolver un misterio al más puro estilo 'Asesinato en el Orient Express'. El problema es que, para hacerlo, falta que llegue el tren, algo nada fácil últimamente en Catalunya. O con el Gabriel Rufián 'polaco' convertido en Bad Bunny para enfrentarse a la ultraderecha.

Presidentes, ministros, líderes de partidos, periodistas, cantantes, jueces e incluso los miembros de la Casa Real han tenido su doble 'polaco'.

De Bruno Oro a Agnès Busquets

Actores como Bruno Oro, Queco Novell, Ivan Labanda, Toni Albà, Manel Lucas, Mireia Portas, Agnès Busquets, David Olivares, Jordi Ríos, Carlos Latre, Judit Martín, Sergi Mas y Pep Plaza entre muchos otros, han asumido el reto de encarnar diversos personajes a la vez, cambiando de registro semana tras semana.

En la gala de aniversario del próximo jueves se vivirán retornos de personajes, 'cameos' de imitados y actuaciones. Porque los musicales versionando famosas canciones con nuevas letras sobre temas de actualidad se han convertido en uno de los clásicos de este 'show'.

Los musicales

En estos 20 años, 'Polònia' ha emitido 797 capítulos. Eso se traduce en 23.179 minutos de emisión, que han incluido 8.396 gags y 550 musicales, entre los que destacan algunos tan famosos como el 'Mas Style' (con el expresidente cantando para lograr la mayoría absoluta), 'Cae mierda sobre el Rey' (parodiando los escándalos de la Casa Real), 'Ay papa' (con un peculiar Felipe VI lamentando que el emérito quiera volver a España), 'No estaba muerto' (con Franco resucitado celebrando las cargas policiales del 1-O), 'La Facha' (con Ayuso versionando el 'Zorra' que llevó España a Eurovisión en 2024) y 'Lexic sexy' (con los dobles de Quim Monzó y Pere Gimferrer emulando a Mushkaa y Bad Gyal).

Este tiempo le ha dado al equipo para imitar a 1.136 personajes y disfrutar de 284 'cameos' de personalidades del mundo de la política y la cultura, como Artur Mas, José Montilla, Carme Chacón, Pepe Rubianes, Jorge Fernández Díaz, Joan Tardà y Pilarín Bayés, entre muchos otros.

Líder de audiencia

La audiencia siempre le ha acompañado. Desde su estreno, 5,6 millones de catalanes han visto 'Polònia'. El programa ha liderado su franja con una media de cuota de pantalla del 19,8%.

El año pasado, el programa tuvo una media mensual de 59.000 dispositivos únicos en el entorno digital propio de 3Cat y acumuló más de 1,6 millones de reproducciones. Además, se sitúa dentro del top 20 de los contenidos más vistos del 2025 en el entorno digital, en dispositivos únicos mensuales. Y en las redes sociales, sus contenidos de vídeo sumaron 96 millones de reproducciones durante 2025.

Los premios

También ha conquistado premios como el Ondas al mejor programa de televisión local (2007); el Premi Nacional de Comunicació al mejor programa de televisión (2021); los Zapping al mejor programa de entretenimiento (2012), a la mejor actriz para Agnès Busquets (2016) y Lara Díez (2017) y al mejor actor para Bruno Oro (2016); el Zoom al mejor formato consolidado (2018), y el premio ATV al mejor maquillaje (2011).

Cuando se estrenó, la oferta de TV3 era bastante diferente. Coincidió con las telenovelas 'El cor de la ciutat' y 'Ventdelplà', con programas como 'En directe amb Mari Pau Huguet', 'Entre línies', 'La nit al dia' y 'El club'. De ellos, ninguno continúa hoy en emisión, solo los 'polacos'.