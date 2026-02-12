TVE rompe las reglas del 'streaming' y emitirá en La 1 'Anatomía de un instante', la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F

Se trata de un movimiento poco habitual en la televisión española, y es que RTVE ha anunciado que emitirá en abierto en La 1 'Anatomía de un instante', la producción original de Movistar Plus+ centrada en el intento de golpe de Estado del 23F. La cita será el domingo 22 de febrero, en la antesala del 45 aniversario del asalto al Congreso.

Y decimos "poco habitual" pues no es frecuente que una cadena generalista programe una ficción original de una plataforma de pago ajena al grupo, como sí puede ser el caso de Atresmedia, que emite series originales de Atresplayer, salvo que se trate de coproducciones, que no se aplica al caso de 'Anatomía de un instante'. Sin embargo, la corporación ha decidido convertir la emisión de esta serie en un evento especial, enmarcado en una fecha de evidente relevancia histórica.

La miniserie, de cuatro episodios que se ofrecerán consecutivamente en prime time, adapta el libro homónimo de Javier Cercas. En el reparto destacan Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo, Manolo Solo en la piel de Gutiérrez Mellado y David Lorente interpretando a Antonio Tejero.

Dirigida por Alberto Rodríguez y con guion de Rafael Cobos, Fran Araújo y el propio Rodríguez, la ficción reconstruye el momento en que Tejero irrumpió armado en el hemiciclo el 23 de febrero de 1981 y pone el foco en los tres dirigentes que permanecieron en sus escaños: Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado. Estrenada hace apenas tres meses en Movistar Plus+, su salto a La 1 refuerza el interés por uno de los episodios clave de la transición democrática española.