La nueva ilusión de Bertín Osborne

Nuevas noticias sobre la vida amorosa de Bertín Osborne. En un momento marcado por la tranquilidad tras haber llegado a un acuerdo económico con Gabriela Guillén por la manutención del pequeño que tienen en común, David, todo apunta a que el cantante tiene una nueva ilusión. Se trata de una atractiva brasileña de 28 años llamada Sofía. Fue a finales de 2025 cuando salió a la luz que el cantante llevaría varias semanas conociendo a esta joven con la que a día de hoy continuaría viviendo una discreta historia de amor lejos del foco mediático.

"Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto. No es la primera vez que está con esta chica. Esta chica es de origen mitad brasileño, mitad Holanda. Tiene entre veintiocho y veintinueve años, ojos verdes, guapísima, simpatiquísima. Es comercial en un concesionario de cocEl hes de Marbella. Me dicen que, además, él está supervolcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos", revelaba Luis Rollán a finales de diciembre en el programa 'Fiesta', apuntando que entonces llevarían "unas cuantas semanas juntos".

Una información que confirmaba Gloria Camila, desvelando que había coincidido con Bertín y con Sofía en la fiesta de 'El Turronero', y que la nueva amiga especial del presentador le había parecido "monísima, súper educada y super respetuosa".

Una incipiente relación sobre la que Eugenia Osborne prefiere mostrarse prudente. La hija mediana de Bertín ha asistido a unos premios en Madrid y ha reconocido que "sobre la vida más privada de mi padre yo no sé mucho, así que yo sobre ese tema tampoco voy a hacer muchos comentarios porque no sé". "Estoy acostumbrada a que me preguntéis, pero de ahí a que haya una nueva mujer en su vida... no lo sé", ha admitido.

"Fenomenal y feliz"

Respecto a cómo se encuentra su padre tras los recientes problemas de salud que le obligaron a cancelar varios compromisos profesionales, la influencer nos ha contado que "está mucho mejor, la verdad es que tuvo una recaída otra vez con bronquitis, pero bueno, no ha llegado a ser neumonía, fue un principio, pero nada más, menos mal. Y ahora está bien, hoy he hablado con él, y nada, y está fenomenal en el campo y feliz".

Mucho más tajante se ha mostrado cuando le hemos preguntado por Gabriela, evitando revelar si se plantea conocer a su hermano: "Es que sobre ese tema, lo siento, no voy a comentar nada. No por vosotros. De verdad, porque hay a veces también que los titulares que sacan los medios son para crear más conflicto y yo ya no voy a entrar ahí. Entonces no voy a hacer ningún comentario más sobre ese tema. Felicidad para todos, pero ya no comento más sobre ese tema" ha sentenciado.