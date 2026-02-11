Grave accidente en ‘Universo Calleja’: Jesús Calleja acaba en el hospital y se ve obligado a abandonar la grabación, encontrando a un nuevo presentador

Lo que debía ser una jornada más de aventura terminó en urgencias para Jesús Calleja. Durante una ruta de montaña en la grabación de ‘Universo Calleja’, el presentador sufrió una caída con la bicicleta que le provocó varias fracturas en la mano. El diagnóstico fue claro: al menos uno de los dedos debía ser operado, lo que le obligará a detener las grabaciones durante unos días.

Tras el accidente, fue trasladado al hospital más cercano, donde recibió las primeras curas y la confirmación médica. Allí mismo asumió que tenía que abandonar temporalmente la aventura. Más tarde, ya ante las cámaras, explicó a sus compañeros: “Me tengo que ir a España a operar. Tengo dos roturas, una posible tercera y una hay que operarla sí o sí”. Visiblemente afectado, añadió que “no puedo quedarme, no puedo ni decirlo. No me ha pasado en 20 años, que tenga que dejar un programa mío y encima con gente como vosotros”.

Antes de marcharse, pidió a Santi Millán que tomara el relevo al frente del formato: “Eres compañero de cadena, eres mi amigo, estás muy capacitado para hacerlo”. También quiso darle una última indicación: “Vamos a estar conectados siempre, lo más importante no es la actividad física o la seguridad porque para eso tenemos a los guías. Lo más importante es que aglutines”. Millán trató de tranquilizarle asegurando que el grupo estaría bien.

Willy Bárcenas, Ana Peleteiro y Maxi Iglesias presenciaron la caída y fueron testigos de cómo, pese al dolor y con el dedo ya fracturado, Calleja se levantó y completó la ruta en bicicleta hasta el final. Más tarde, contaron lo sucedido a Ruth Lorenzo y al propio Millán, que no daban crédito a lo ocurrido: “No me lo puedo creer”.

Antes de abandonar la grabación, el presentador quiso lanzar un mensaje a los espectadores: “Estaré haciendo los siguientes ‘Universo Calleja’ que son muchos, me tengo que ir solo por un episodio”. Un parón obligado que interrumpe, por primera vez en dos décadas, su presencia al frente de una de sus propias aventuras televisivas.