Gloria Camila, sobrepasada: "Tiene un cuadro de ansiedad muy heavy y pérdida de visión de un ojo"

Si Gloria Camila pensaba que toda la polémica en torno a ella, a su exnovio y a Manuel Cortés ya había quedado zanjado... se equivocaba y mucho. Lo que menos esperaba ella es que Manuel Cortés apareciera en 'Fiesta' para dar su versión de los hechos, "sin cobrar". como aclaraba Emma García antes de comenzar a hablar con el cantante que, entre otras cosas, dejaba claro que se sentía "decepcionado" con la hija de Ortega Cano.

No fue lo único que explicó el hijo de Raquel Bollo, que desgranaba ante un plató totalmente en silencio cómo fue la reunión en casa de Gloria Camila. Él afirma que salió "contento y más tranquilo", pero que 24 horas después las declaraciones de su amiga le hicieron sentirse decepcionado.

La respuesta de Gloria Camila

La respuesta de Gloria ha sido escueta, pero clara y concisa cuando se le ha preguntado por esta inesperada intervención de Manuel. Con un "vale", la colaboradora ha dado por zanjado por el tema.

Instagram

Ella ya lo ha dicho, está "soltera" y haciendo su vida como la siente: "Hay que guiarse un poco por las emociones, por los sentimientos. No todo en la vida es este rollo que se ha creado".

Rocío Flores

Rocío Flores también se ha pronunciado sobre la situación entre su tía Gloria Camila, Manuel Cortés y su expareja Álvaro García. La nieta de Rocío Jurado aclara que la colaboradora de Telecinco no tiene en estos momentos ninguna relación oficial. "Gloria estaba soltera, está y espero que siga soltera. Tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana", aclara en 'El tiempo justo'.

Flores también se ha mojado sobre las especulaciones en torno al mediático viaje a Venecia que hizo Gloria Camila con su expareja, con quien ha vuelto a verse unos días tras romper hace meses. La socialité aclaró que en ningún momento volvían a empezar el noviazgo que ya tuvieron. Justamente cuando desveló todos los detalles sobre ese encuentro, Cortés publicó un 'storie' de la ciudad italiana que calificó de "error" en el programa 'Fiesta'. La sobrina de Gloria Camila ha desmentido que ese viaje estuviese intentándolo realizarlo con el hijo de Raquel Bollo.

El apoyo a su tía es total: "Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería", asegura en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Según explica, a Gloria Camila "le ha sobrepasado la situación".