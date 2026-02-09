Orestes Barbero carga contra las preguntas y los premios de 'Pasapalabra' tras el bote de Rosa: "Hay cosas que rozan el absurdo"

La reciente victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' ha reavivado el debate sobre el funcionamiento interno del concurso, y uno de los que ha alzado la voz ha sido Orestes Barbero. El burgalés, que estuvo un año y medio en el programa y fue eliminado tras ganar el bote Rafa Castaño, no solo señala el desgaste del concursante veterano, sino que pone el foco directamente en las preguntas del rosco y en los premios económicos.

En una entrevista concedida a El Confi TV, Barbero se muestra especialmente crítico con parte de las definiciones finales del rosco. “Una cosa es que te pregunten por un arquitecto importante o por un filósofo japonés, que con mucho estudio puedes llegar a saberlo, y otra muy distinta es que te pregunten por el apellido del pintor de la verja amarilla de una ciudad perdida de Estados Unidos. Hay cosas que rozan el absurdo”, afirma. Para él, ese tipo de cuestiones “es como preguntar por la nada” y no tienen que ver con la cultura general, sino con un nivel de dificultad que impide lucir el conocimiento real del concursante.

El exconcursante también describe cómo el nivel de dificultad se mantiene durante largos periodos. “En 'Pasapalabra' tienes un rendimiento y una regularidad asegurados con una buena base, pero siempre te queda el fleco de los ‘absurdos’, y eso sí que no depende de ti”, afirma. Según su experiencia, llega un punto en el que “hay un límite que no depende de ti”, hasta que el programa decide cambiar el tipo de preguntas y el rosco vuelve a ser abordable para los concursantes.

Más allá de las preguntas, Barbero considera que el esfuerzo no está proporcionalmente recompensado. Aunque acumuló más de 215.000 euros, cree que la cantidad se queda corta para una dedicación tan prolongada. “Para estar allí un año y medio, y comparado con lo que pagan otros formatos, tampoco fue tanto”, reconoce. A su juicio, los premios deberían actualizarse de forma urgente: “Llevan con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble. Tendrían que duplicarlos prácticamente”.

Pese a las críticas, Orestes guarda un buen recuerdo del equipo y del presentador, Roberto Leal, y reconoce que 'Pasapalabra' le permitió financiar su carrera y su actual doctorado. Sin embargo, admite que el concurso ha perdido parte de su “humanidad” y que hoy el Rosco depende menos de las aptitudes del concursante y más de cuándo el programa decide que alguien pueda ganarlo.