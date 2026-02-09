Sabemos en qué se va a gastar Rosa el bote conseguido en "Pasapalabra" de Antena 3

A estas alturas de la película, todo el mundo sabe que el bote más grande de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño. Mejor dicho, dueña: Rosa Rodríguez, que venció a Manu Pascual tras un emocionante duelo en el rosco haciendose con su millonario bote de 2,7 millones. Sin embargo, se trataba de una entrega grabada y ya han desvelado la fecha en que ganó realmente este millonario premio.

Fue la propia ganadora quien lo hizo tras ser entrevistada en Onda Cero por Alsina. Los programas se emiten con una media de tres semanas de adelanto, sin embargo, debido a las navidades, el espacio entre la grabación y la emisión fue mucho menor.

Rosa aseguró que se hizo con el bote el pasado 20 de enero, y desde entonces tuvo que guardar silencio para que nadie supiera que se había llevado el premio.

La gallega decidió refugiarse en casa de sus padres y no atender ni a amigos ni conocidos. "Ya sabía que no iba a decir nada, pero temía que un gesto o algo que hiciese fuese sospechoso", apuntó, añadiendo que "no lo hacía solo por la confidencialidad, sino porque quería que todo el mundo se enterase cuando el programa se emitiese".

Rosa, que ganó un bote de 2,7 millones, tendrá que darle a Hacienda casi la mitad de su premio, algo que hace "encantada", dando cuenta de lo que significa esa contribución para las arcas del Estado.

Pero ¿en qué se va a gastar Rosa todo ese dineral? Parece que lo tiene claro: en el viaje que le prometió a su hermana que harían a la Argentina que las vio nacer.

Mientras, Manu..

La final contra Manu fue de mucha intensidad. La otra cara de la moneda es la de Manu, muy querido y popular tras su paso por el concurso. Laura es su novia y sabemos de él gracias a una fotografía que ha colgado junto a él en sus redes sociales: "Le enseño todos los mensajes y le llenan", ha asegurado ante las numerosas muestras de cariño de los espectadores de Pasapalabra. La pareja de Manu ha sido clara en su comunicado en redes: "Hola, soy Laura y el bote de pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero".

El "team Manu" ha dejado clara su admiración por el concursant con mensajes como este: "Para mí como un hijo adoptivo, si eso es posible a través de una pantalla, te aseguro que así lo sentía, un cariño... Dile que gente que nunca conocerá, le quiere y admira. Os deseo lo mejor".