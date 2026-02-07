El comunicado de la novia de Manu tras perder el bote millonario de Pasapalabra
La pareja del popular concursante cree que su novio ha ganado mucho ya: "Todo el cariño del público"
A. O. / LNE
A estas alturas de la película, todo el mundo sabe que el bote más grande de la historia de Pasapalabra ya tiene dueño. Rosa Rodríguez venció a Manu Pascual tras un emocionante duelo en el rosco haciendose con su millonario bote de 2,7 millones.
Fue una final con mucha intensidad que ha dejado a Manu fuera del concurso. Las reglas del bote de Pasapalabra son muy claras al respecto y se tiene que despedir tanto al ganador como al perdedor.
Laura es la novia del popular concursante y sabemos de él gracias a una fotografía que ha colgado junto a él en sus redes sociales: "Le enseño todos los mensajes y le llenan", ha asegurado ante las numerosas muestras de cariño de los espectadores de Pasapalabra. La pareja de Manu ha sido clara en su comunicado en redes: "Hola, soy Laura y el bote de pasapalabra me lo he llevado yo. Eres increíble, Manu, te quiero".
El "team Manu" ha dejado clara su admiración por el concursant con mensajes como este: "Para mí como un hijo adoptivo, si eso es posible a través de una pantalla, te aseguro que así lo sentía, un cariño... Dile que gente que nunca conocerá, le quiere y admira. Os deseo lo mejor".
¿Tenía que haber ganado Manu en lugar de Rosa?
En todas las finales de Pasapalabra el público está dividido y tiene a su favorito. Tras la victoria de Rosa, muchas voces se alzaron en favor de Manu y su valía como concursante. "Yo era team Manu, pero se lo merecían los dos porque han sido grandes concursantes pero son mejores personas. Dile a Manu que le deseo que le vaya bonito en la vida y que es un crack. No se llevo el bote pero se lleva el cariño de muchas personas", le escriben a su novia.
Entre los puntos fuertes de Manu destaca que es un concursante prácticamente perfecto en todas las pruebas. Con excepción de La Pista, todas se le dan bien.
Manu tenía claro que el dinero del bote lo invertiría en los suyos. "Iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo", confesó. Asegura que supondría "una tranquilidad": "No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando".
