‘El asesino de TikTok’: el true crime vuelve a Netflix con la historia de Esther Estepa y la última persona que la vio

Netflix ha confirmado el estreno el 6 de marzo de ‘El asesino de TikTok’, la nueva docuserie producida por iZen Documentales y con la producción ejecutiva de Arantza Sánchez (Grupo iZen), César Martí (NewCo) y Santi Aguado (CAPA). Esta miniserie promete adentrarse en la historia de Esther Estepa, una mujer de 42 años que desapareció en España en 2023 tras coincidir con un creador de contenido en redes sociales.

La desaparición de Esther desató la angustia de su familia, que tomó las riendas de la investigación cuando las autoridades no ofrecieron respuestas claras. A través de mensajes, vídeos y otras huellas digitales, su entorno reconstruye sus últimos pasos, convirtiendo su actividad online en uno de los pocos registros que podrían esclarecer lo sucedido. Este enfoque pone de relieve cómo nuestras vidas digitales se transforman en un archivo involuntario de historias reales.

Un viaje viral que terminó en misterio: la historia de Esther Estepa

Dirigida por Héctor Muniente, la docuserie de dos episodios combina material de archivo con entrevistas a familiares y amigos de Esther, mostrando una investigación íntima, fragmentada y marcada por la incertidumbre. Cada episodio profundiza en cómo las redes sociales y el entorno digital pueden convertirse en testigos silenciosos de hechos dramáticos, capturando detalles que ayudan a reconstruir los últimos días de la víctima.

El caso se centra en José Jurado Montilla, conocido en TikTok como “Dinamita”, quien fue la última persona en estar con Esther. La serie explora su papel en la historia, dejando entrever un pasado oscuro que genera interrogantes sobre lo que realmente ocurrió durante aquel viaje por España.

Cuando las redes sociales se convierten en pistas digitales

La historia de Esther Estepa y su desaparición demuestra cómo los vídeos, mensajes y contenidos compartidos en redes pueden ser mucho más que entretenimiento: se transforman en evidencias involuntarias que ayudan a familiares y autoridades a reconstruir eventos difíciles de seguir por vías tradicionales. Netflix utiliza este enfoque para narrar un relato donde el misterio, la angustia y la tecnología se entrelazan de manera impactante.

Con solo dos episodios, ‘El asesino de TikTok’ promete mantener al espectador en tensión, revelando cómo la combinación de la vida real y la huella digital puede marcar la diferencia entre el olvido y la memoria, entre la incertidumbre y la verdad.