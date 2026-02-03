Movimiento estratégico
Telecinco contraataca a 'Pasapalabra' y anuncia el mayor premio de 'Allá tú' en su nueva etapa
La cadena de Mediaset lanza una potente promoción coincidiendo con el histórico bote del concurso de Antena 3.
Carlos Merenciano
La noche del próximo jueves se presenta especialmente competitiva en la televisión en abierto. Tras anunciarse que 'Pasapalabra' pondrá en juego el mayor bote de su historia y cerrará el largo duelo entre Manu y Rosa, Telecinco ha decidido mover ficha y promocionar el mayor premio hasta la fecha en la nueva etapa de 'Allá tú'.
Aunque ambos hitos televisivos coincidirán en el mismo día, no lo harán en franja horaria. El desenlace del concurso de Antena 3 se emitirá en prime time, justo después de la visita de los concursantes a 'El hormiguero', mientras que 'Allá tú' mantendrá su emisión habitual en la tarde de Telecinco, a partir de las 20h.
Las diferencias también son notables en cuanto a cifras. En el caso de 'Pasapalabra', el bote supera los dos millones de euros, una cantidad acumulada tras años sin entregarlo. Por su parte, el formato de Telecinco no permite la acumulación de premios, ya que cada entrega es independiente y el máximo diario que puede conseguir un participante es de 100.000 euros.
Pese a ello, la cadena ha querido destacar que el premio anunciado —75.000 o 50.000 euros— es el más alto concedido en esta nueva etapa del programa, utilizándolo como reclamo frente al gran acontecimiento de su principal competidor.
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- El río Órbigo en aviso amarillo a su paso por Santa Cristina de la Polvorosa
- El Duero, a rebosar a su paso por Zamora: los patos se hacen dueños de los paseos ribereños
- Una empleada municipal de Benavente lleva al Ayuntamiento ante Trabajo por trato vejatorio y abuso de poder
- Solicitudes de la PAC para la presente campaña: novedades y plazos en Castilla y León
- Sanabria se prepara para la nieve: dos periodos de aviso entre el 2 y 3 de febrero
- Fallece el presidente que modernizó la Hermandad de la Tercera Caída de Zamora
- La joven zamorana Yolanda Ramos, primera mujer en la Directiva de la Cofradía del Silencio