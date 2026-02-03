Adiós a la silla azul en Pasapalabra

Cuenta atrás. El próximo jueves llegará El Rosco que marcará un hito en el formato y en la televisión. Uno de los dos concursantes conquistará un premio que ronda los 2,7 millones de euros. Manu o Rosa, uno de los dos será el sucesor de Óscar Díaz en la lista de campeones y también quien supere el bote histórico de Rafa Castaño. Tras trescientos duelos, el madrileño y la coruñesa están llamados a vivir

Con o sin bote, Manuel Pascual es un concursante legendario en Pasapalabra. Sin duda, le avala su trayectoria a lo largo de más de 400 programas. De hecho, es el gran recordman: el más longevo desde que superó la marca de Orestes Barbero, el que atesora más victorias, el que más dinero ha acumulado.

Hay muchos motivos que avalan a Manu como merecedor del mayor bote en la historia de Pasapalabra. La longevidad significa veteranía y, por lo tanto, experiencia. Nadie ha jugado El Rosco tantas veces como él. Con Rosa como rival de máxima exigencia, el de Villalba ha hecho frente a todo tipo de situaciones: remontadas que parecían imposibles, duelos de estrategia, finales ajustadísimos y empates rozando el bote. Los dos se han hecho mutuamente mejores.

Los perfiles

Manu destaca por su humildad. Pasapalabra ha sido su debut como concursante. Nunca había participado antes en la televisión. La timidez con la que se estrenó se ha mantenido a través de 400 programas como parte de su encanto, aunque también ha ido dejando ver su lado más personal a través de su humor, con los poemas para despedir a los invitados, y sus anécdotas. Por todos estos motivos, deja su nombre escrito en oro en Pasapalabra.

En su camino, Manu ha tenido que enfrentarse a diferentes pruebas de la silla azul, el temido asiento que decide quién se queda y quién se va del programa. Una silla azul que dejó por el camino a concursantes de la talla de Nacho Mangut, uno de los históricos del programa. Y que también fue la vía de entrada de Rosa en el programa.

El jueves, Manu y Rosa están llamados a hacer historia. La pregunta ahora es, ¿qué pasará el viernes? Dos nuevos concursantes llegarán al programa como ya hizo Manu en su mom