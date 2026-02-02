María Corleone: cambió su apellido para huir de la mafia, pero el crimen la obligó a volver.

Tiene talento, ambición y un sueño muy claro: triunfar en la moda por méritos propios. Pero también carga con un apellido imposible de ignorar. Así arranca ‘María Corleone’, el drama criminal italiano que Mediaset Infinity estrena este martes 3 de febrero con doble episodio y que cada semana sumará dos nuevas entregas hasta completar los ocho capítulos de su primera temporada.

La ficción, emitida en Canale 5 en Italia y producida por Taodue Film (grupo Mediaset), coloca en el centro a una mujer atrapada entre dos mundos radicalmente opuestos: el glamour de las pasarelas y la violencia de la mafia. A María, interpretada por Rosa Diletta Rossi (‘Suburra’), no la define solo su talento como diseñadora, sino la lucha constante por desprenderse del peso de su apellido.

Moda en Milán, sangre en Palermo

María abandona Sicilia, se instala en Milán, cambia su apellido y empieza desde cero en una firma de moda. Quiere que nadie la relacione con su familia. Quiere que su carrera hable por ella. Y durante un tiempo, lo consigue.

Pero su vida da un giro brusco cuando regresa a Palermo para celebrar el aniversario de sus padres. Allí planea presentarles a su pareja y anunciar que está embarazada. Lo que iba a ser una celebración íntima se convierte en tragedia cuando un miembro del clan Corleone es asesinado. Ese crimen la empuja de nuevo al lugar del que tanto intentó escapar.

Entre el sueño personal y el destino familiar

A partir de ese momento, María queda atrapada en una encrucijada sin medias tintas: seguir adelante con su nueva vida en Milán o asumir el liderazgo de la familia Corleone en plena guerra con otros clanes mafiosos.

La serie no solo explora la violencia del crimen organizado, sino también la presión de los lazos de sangre y el peso de la tradición patriarcal dentro de ese mundo. María no solo tendría que enfrentarse a los rivales de su familia, sino también a las normas no escritas que siempre han relegado a las mujeres a un segundo plano.

Un drama criminal con sello italiano

Dirigida por Mauro Mancini (‘No odiarás’) y ambientada entre Milán, Palermo y Nueva York, ‘María Corleone’ cuenta también con Alessandro Fella (‘Bárbaros’), Federica De Cola (‘Vite in fuga’) y Fortunato Cerlino (‘Gomorra’) en su reparto.

La serie combina estética de thriller mafioso con drama personal, poniendo el foco en una protagonista carismática y decidida que debe elegir entre lo que quiere ser y lo que su apellido le obliga a ser.

Noticias relacionadas

Mediaset Infinity refuerza así su oferta de ficción con una historia de pasiones intensas, decisiones irreversibles y una pregunta de fondo que atraviesa toda la trama: ¿es posible escapar realmente de la familia cuando llevas su nombre?