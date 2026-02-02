“El lado oculto” de los Testigos de Jehová: HBO Max lleva a la pantalla el proceso judicial que cambió España

HBO Max ya tiene fecha para uno de los documentales más delicados que estrenará este año en España. Según detalla la propia plataforma en su web oficial, el 20 de febrero llega ‘Sobrevivir al paraíso: más allá de los Testigos de Jehová’, una serie documental original de tres episodios dirigida por Pablo Aguinaga y producida por BOXFISH.

La producción, tal y como explica HBO Max en su página, parte de una premisa clara: mostrar, a través de testimonios de exmiembros y expertos, una realidad que —según relatan quienes han salido de la organización— dista mucho de la imagen pública que habitualmente se percibe de los Testigos de Jehová.

El documental no solo recoge experiencias personales. También reconstruye un proceso judicial clave celebrado en Madrid en 2022 que, según recoge HBO Max, marcó un antes y un después en la visibilidad de este conflicto.

Los testimonios de quienes abandonaron la organización

En la información publicada por HBO Max se detalla que la serie se apoya en los relatos de antiguos miembros, que describen cómo fue su vida dentro de la congregación y qué ocurrió tras su salida o expulsión.

Estas personas cuentan, según la plataforma, el impacto emocional que supuso romper con su entorno más cercano, el aislamiento social y la necesidad posterior de unirse para compartir experiencias y reconocerse como afectados.

El recorrido que plantea el documental va desde los primeros años dentro de la comunidad religiosa hasta el momento de la ruptura y las consecuencias personales que, siempre según estos testimonios, arrastraron durante años.

El juicio celebrado en Madrid en 2022

Uno de los pilares del documental, tal y como subraya HBO Max en su web, es el juicio celebrado en Madrid en 2022 entre la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y la propia organización religiosa.

A través de imágenes de archivo y del seguimiento del periodista José Ramón Navarro Pareja, el documental reconstruye este proceso judicial en el que, tras escuchar a varios exmiembros, la jueza calificó a la organización como «secta destructiva» en su sentencia.

Este momento se presenta como clave dentro del relato que articula la serie documental.

Expertos, contexto y origen del proyecto

La producción cuenta, según recoge HBO Max, con la participación del abogado Carlos Bardavío, el teólogo y experto en sectas Luis Santamaría y el psicólogo Miqueas Henares, que aportan contexto jurídico, religioso y psicológico a los testimonios.

Además, el documental está basado en el pódcast de ABC ‘Los expulsados del paraíso: sobrevivir a los Testigos de Jehová’, ampliando aquella investigación con nuevas voces, imágenes y el seguimiento del juicio.

‘Sobrevivir al paraíso: más allá de los Testigos de Jehová’ se presenta así, según la información facilitada por HBO Max, como un retrato construido a partir de testimonios personales, documentos judiciales y análisis experto, con el objetivo de acercar al espectador a una realidad poco conocida.