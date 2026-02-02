Almudena Porras, de ‘La isla de las Tentaciones’, desvela todas sus operaciones y retoques estéticos.

Almudena Porras ha decidido dejar de lado los rumores y contarlo todo ella misma. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se estrena en mtmad con un vídeo en el que responde, sin rodeos, a muchas de las dudas que han circulado sobre su físico desde que saltó a la fama. La información ha sido publicada en la web de Telecinco, donde se recoge su testimonio en este primer episodio de ‘La era Almudena’, disponible en Mediaset Infinity.

Tras oficializar su relación con Borja Silva, la creadora de contenido ha querido aprovechar este nuevo escaparate para aclarar qué hay de cierto en los comentarios sobre sus posibles retoques estéticos. Y lo hace mostrando imágenes de su antes y después, comparando su aspecto actual con fotografías de su adolescencia.

La verdad sobre su nariz y sus retoques

Desde hace tiempo se ha especulado con la posibilidad de que Almudena Porras se hubiera sometido a una rinoplastia. Ella misma aborda directamente este rumor en su estreno en mtmad. «Dicen que tengo una rinoplastia…», comienza explicando, antes de aclarar el misterio que rodea a su nariz.

La influencer no solo habla de este punto concreto, sino que repasa uno por uno los retoques que se ha realizado tanto en el rostro como en el cuerpo. Según recoge la web de Telecinco, Porras explica con detalle qué tratamientos se ha hecho y cuáles no, sin ocultar nada.

Además, reconoce que hubo un momento en el que sentía que esta situación no era saludable para ella: «No era sano para mí», admite, en referencia a la presión y los comentarios constantes sobre su físico.

Imágenes inéditas y un antes y después muy comentado

Uno de los momentos más llamativos del vídeo es cuando Almudena muestra fotografías de su adolescencia. Con ellas, la creadora de contenido ilustra el cambio físico que ha experimentado con el paso de los años.

Estas imágenes sirven para contextualizar todo lo que cuenta y para que sus seguidores puedan ver por sí mismos la evolución de su aspecto. Según detalla la web de Telecinco, la influencer comenta estas fotos y reflexiona sobre cómo se veía entonces y cómo se ve ahora.

Su relación, sus orígenes y su nueva etapa

En este estreno de ‘La era Almudena’, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo habla de estética. También se sincera sobre su relación con Borja Silva y sobre sus orígenes, temas que hasta ahora había mantenido en un segundo plano.

Este primer episodio marca el inicio de una nueva etapa en la que Almudena Porras asegura que quiere mostrarse tal y como es, resolver dudas y dejar atrás los rumores. Todo, tal y como recoge la web de Telecinco, en su debut en mtmad dentro de Mediaset Infinity.