Audiencias mensuales
Antena 3 lidera las audiencias de enero, Cuatro supera por segundo mes consecutivo a LaSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
El canal de Atresmedia se mantiene líder por 17° mes consecutivo y Telecinco no consigue pasar de la tercera opción
Redacción Yotele
El mes de enero se ha acabado y toca hacer balance en audiencias en las principales cadenas de televisión. Respecto a diciembre, el primer mes del año ha sido bastante continuista, manteniendo intacto el ránking de cadenas.
Antena 3 repite por 17° mes como la cadena líder con un 12,9%. En segunda posición le sigue de cerca La 1, que marca un 12,2%, Telecinco mantiene la tercera plaza (8,5%) y Cuatro (6,1%) supera por segundo mes a LaSexta (6%). Por último, La 2 consigue su mejor enero en 16 años con un 3,3%.
En cuanto a targets, la cadena de Atresmedia se impone entre el público femenino y los mayores de 65 años, mientras que la pública consigue liderar entre hombres y el público entre 13 y 64 años. Por su parte, Boing repite como la favorita entre la audiencia infantil.
*En elaboración.
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- DIRECTO | Zamora CF - Racing de Ferrol: sigue el encuentro con nosotros
- Zamora, ciudad de cines: las salas que marcaron generaciones y qué fue de ellas
- Hidrógeno verde: Gobierno y Enagás confirman el hidroducto Portugal-Zamora en 2032
- La provincia es vuestra': 1.658 águedas toman el mando en Bermillo de Sayago
- GALERÍA | Récord de águedas: 1.658 mujeres invaden Bermillo de Sayago
- Desaparecida una mujer en El Perdigón: activado el dispositivo de búsqueda