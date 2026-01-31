El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'

Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.

Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.

"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.

"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.