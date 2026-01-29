'¡De viernes!' sorprende y consigue cerrar el regreso de Karmele Marchante a Telecinco tras 10 años de ausencia y una ruina económica

Telecinco recupera este viernes a una de las figuras más reconocibles de su historia pasada. Karmele Marchante vuelve a sentarse en un plató de la cadena una década después de su abrupta salida, y lo hace en '¡De viernes!', donde concederá su primera entrevista televisiva tras años alejada del foco mediático.

Según ha avanzado la propia cadena, Marchante aprovechará su regreso para relatar cómo ha logrado reconstruir su vida personal y emocional después de atravesar una grave ruina económica y sufrir un accidente que marcó un antes y un después en su trayectoria vital. Una intervención que promete ser uno de los momentos más comentados del programa.

La periodista abandonó Telecinco en 2016, tras su etapa como colaboradora de 'Sálvame', una experiencia que ella misma definió posteriormente como “los peores seis años laborales de mi vida”. En varias ocasiones ha reconocido que terminó esa etapa “harta, quemada y asqueada”, sintiéndose maltratada y desplazada en un entorno profesional que coincidió, además, con uno de los periodos más frágiles de su vida privada.

Ese deterioro personal estuvo ligado a su matrimonio con Diego, un hombre que se presentaba como ingeniero y que, según Marchante, logró ganarse su confianza “con su verborrea” cuando ella atravesaba un momento de vulnerabilidad. Se casaron a finales de 2010, pero pronto descubrió que la relación escondía una realidad muy distinta. Tal y como relató en sus memorias, firmó un poder general para que él administrara su patrimonio, fruto de años de ahorro e inversión, una decisión que acabaría teniendo consecuencias devastadoras. Con el tiempo, asegura, descubrió que había sido arruinada y despojada de sus bienes, quedándose sin recursos y completamente desprotegida.

Ahora, diez años después de su desaparición televisiva y tras haber tocado fondo, Karmele Marchante regresa a Telecinco para contar en primera persona cómo ha logrado rehacerse tras uno de los episodios más oscuros de su vida. Un testimonio que marca no solo su vuelta a la cadena, sino también el cierre de una etapa que durante años permaneció en silencio.