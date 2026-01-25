Emma García para su programa en directo para denunciar un robo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cantante Francisco entró con un reloj Rolex al plató... y salió sin él

Emma García, este domingo en 'Fiesta'.

A. O. / LNE

¿Robos a invitados dentro de las instalaciones de Telecinco? El fin de semana pasado el cantante Francisco visitó el plató de 'Fiesta' y, horas después de su salida de las instalaciones de Mediaset, se percató de que no llevaba su reloj Rolex encima. El artista denuncia su desaparición y el programa se pone manos a la obra para descubrir qué es lo que ha sucedido y pillar, en el caso de que hubiese sido robado, al ladrón entre sus colaboradores, pues la joya fue vista por última vez en una sala VIP.

Emma García comienza el programa de 'Fiesta' a la entrada de Mediaset para destapar esta extraña desaparición: "Entró con el reloj y salió sin él". Vemos las imágenes en las que Francisco entra en el plató de 'Fiesta' ya sin el reloj en la muñeca.

Gran valor económico

El precio de este reloj puede ir desde los 6.000 euros hasta los 140.000 y es por ello por lo que Francisco considera que "posiblemente, algún amigo de lo ajeno lo enganchó" ya que "es un reloj que vale una pasta". Para intentar descubrir si alguien se ha hecho con el lujoso reloj del artista, Emma García habla con Makoke, Pipi Estrada, Marisa Martín Blázquez y Karmele Izaguirre, los mismos colaboradores que coincidieron con Francisco la semana pasada y que compartieron sala VIP con el cantante.

Los colaboradores se pronuncian sobre esta misteriosa desaparición y cuentan cómo interactuaron con el artista la semana pasada en la sala VIP: "¿Pero lo llevaba puesto, lo llevaba en un abrigo...? Porque si lo llevaba puesto es bastante difícil que se le pierda", considera Makoke. Juntos especulan para intentar dar una solución a lo que sucedió aquel día: ¿Algún otro invitado estuvo en esa misma sala el sábado anterior? ¿Se le habrá perdido el reloj a Francisco en algún otro recoveco de las instalaciones de Mediaset?

