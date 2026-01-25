Adiós a colgar los abrigos: la solución japonesa para tener más espacio en el armario

Con el invierno, las prendas más gruesas ,para protegerse del frío y de la lluvia, son las predominantes en nuestro armario y, por lo tanto, más voluminosas. No obstante, se puede ahorrar espacio. Para ello, te mostramos un truco para doblar los abrigos en cómodos paquetes y así evitar ocupar espacio en las perchas y que otras chaquetas o camisas se arruguen. Este método está basado en el método KonMari ideado por la japonesa Marie Kondo.

Lo que puede causar más dificultades es la ropa exterior, sobre todo la chaqueta. Veamos, pues, cómo proceder. Normalmente, por las prisas, la doblamos en dos y la guardamos. Como mucho, la doblamos. Existe un método que preservará nuestra prenda de los pliegues.

Procedemos de la siguiente manera. Cogemos la chaqueta y empujamos la parte de la sujeción de la manga hacia dentro desde el exterior. Hacemos lo mismo por el otro lado pero desde dentro, doblando la chaqueta por la mitad longitudinalmente e introduciendo la bandolera dentro de la otra. Ahora doblamos la chaqueta y la empaquetamos.

En cuanto a los abrigos que guardaremos en el armario, abrochémoslos y coloquémoslos en una estantería, incluso la cama nos servirá. Colocando las mangas por debajo y teniendo la espalda por delante, doblamos la parte inferior hasta la mitad. Ahora cogemos la parte superior y la doblamos hacia nosotros, haciéndola coincidir con el borde inferior. Ya podemos guardarlo en una caja con tapa hermética.

Si en cambio queremos colgarla, veamos cómo hacerlo. Primero la ponemos sobre la cama, la abrochamos y doblamos las mangas hacia dentro. Ahora ponemos la parte inferior en la barra de una percha, pasándola hacia dentro. Introducimos la percha por dentro del abrigo, donde está el cuello, y lo metemos en el armario.

Algunos métodos para colgar la ropa en el armario

En cuanto a la ropa larga, no queremos que se arrugue. Aquí es donde entra en juego el reciclaje. Tomemos un tubo de cartón de los que se utilizan para los paños de cocina. En lugar de tirarlo, lo cortamos horizontalmente con un cúter o unas tijeras. Ahora insertémoslo en la barra de nuestra muleta. Esta percha también puede servir para colgar pantalones, evitando la desagradable arruga del planchado. Cogemos la prenda a colgar. Ahora podemos darle la vuelta y doblarla sobre la barra, por la mitad.

Otra solución sería introducir una muleta con los extremos cubiertos de espuma normalmente en el vestido. Ahora basta con colocar su extremo en la barra de otra percha.

Para proteger nuestras prendas, podemos meterlas en una bolsa de armario con cremallera. También se pueden colocar pequeñas bolsas con clavos en el armario para ahuyentar las polillas.

Un truco para aprovechar un espacio reducido

Cuando vamos de compras, sobre todo en rebajas, siempre hay artículos a los que es difícil resistirse. Incluso en las ferias y mercados de Italia se suelen encontrar cosas bonitas que vuelven a estar de moda cada año. Por eso, si nos preguntamos cómo ordenarlo todo en el armario, hay algunos trucos que podemos probar. Por ejemplo, se puede aprovechar un espacio pequeño con una simple pestaña para latas de cerveza o refrescos.

Tiramos de ella y la insertamos en el gancho de una percha resistente. Ahora insertamos otra percha en el agujero de la lengüeta metálica. De este modo, se pueden colgar varias cosas en vertical. Por ejemplo en una, pantalones vaqueros o faldas y en la otra, camisas o camisetas o chaquetas.