Leire Martínez rompe su silencio y aclara si Amaia Montero se negó a cantar con ella

La reaparición pública de Leire Martínez en la presentación de los Premios Dial en Madrid ha servido para zanjar, al menos en parte, las especulaciones surgidas en torno a su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’ en octubre de 2024, tras 17 años como vocalista del grupo. La artista se mostró clara al referirse a las informaciones que apuntaban a Amaia Montero como detonante de su adiós a la banda.

El origen del rumor se encuentra en una información difundida por el programa ‘Vaya fama’, donde se aseguraba que Amaia se habría negado a compartir escenario con Leire en el marco de un posible regreso al grupo con motivo de su 30º aniversario. Según esa versión, los miembros de la banda habrían tanteado a Montero tras su reaparición junto a Karol G en el Santiago Bernabéu en julio de 2024, a lo que ella habría dicho que no en caso de que Leire continuara en la banda.

Preguntada por ello, Martínez fue contundente al negar esa versión concreta, aunque sin desvelar los motivos reales de su salida. “Se han publicado muchas cosas y en concreto esa es mentira”, afirmó, subrayando que nunca recibió una propuesta para cantar a dúo con Amaia. “A mí nunca se me ha hecho una propuesta, por lo tanto no puedo responder a algo que no…”, añadió, dejando deliberadamente sin aclarar si esa posibilidad se llegó a plantear internamente.

Con el paso del tiempo, la cantante reconoce que su salida del grupo fue un golpe difícil de encajar. “Fue una buena torta”, admitió, asegurando que aún hay heridas que no han terminado de cerrarse. “Las cosas requieren su tiempo y hay dinámicas que no ayudan, como fomentar comparaciones o el mal rollo”, explicó, dejando claro que su prioridad ahora es mantenerse al margen de ese ruido.

Noticias relacionadas

Centrada en su nueva etapa profesional, Leire está a punto de lanzar su primer disco en solitario, ‘Historias de aquella niña’, un trabajo que define como un ejercicio de reconexión personal y creativa. El álbum verá la luz el 20 de febrero y dos días después lo presentará en directo en la sala La Riviera de Madrid, antes de iniciar una gira que la llevará por varias ciudades y, a partir de mayo, de nuevo a América. “Estoy en un buen momento”, concluye, “pero el mejor siempre tiene que ser el de mañana”.