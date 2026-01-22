El impresionante cambio físico de Pablo Díaz, ganador de Pasapalabra

Paspalabra es emoción, competición, risas, conocimientos y campeones. Sus ganadores forman parte de la historia de la televisión, aunque algunos más que otros. Esto no solo se debe a su humor o cómo empatizaron con el público, sino también en el número de programas que resistieron hasta alcanzar el jugoso bote final.

El último y más recordado es el sevillano Rafa Castaño, que logró hacerse con el bote más alto de la historia del programa, que ascendía a 2.272.000 euros. Sus enfrentamientos con Orestes son legendarios y su victoria final, épica. En un entrevista concedida a El Periódico, diario de Prensa Ibérica, Rafa reconocía que quiere "vivir la vida con tranquilidad e invertirlo bien", afirmó el concursante, que abundó en el tema: "Es una oportunidad maravillosa para, si quiero trabajar, sea de lo que yo quiero y como quiero. Y, si no, intentaré vivir de la renta y seguir aprendiendo. Se abren tantas opciones... Y cuando pase un poquito esa gran ola, pensar con la cabeza y no con el corazón".

Además, en la entrevista Rafa Castaño también aseguró que según acertó el Rosco, de una sentada, el primero en el que pensó fue en Orestes, su gran contrincante. "No dejaba de pensar en lo injusto que sería para él", afirmó.

Pablo Díaz, el violinista que se hizo millonario

Pero, antes de Rafa estuvo Pablo Díaz. El violinista consiguió llevarse 1,3 millones de euros el 1 de julio de 2021, tras más de 200 entregas. Lo que resultó ser el tercer mejor premio en la historia del programa en España y el primero en la segunda etapa del concurso en la cadena del programa de Atresmedia. A pesar de llevarse el bote el ganador siguió trabajando, primero con sus clases de violín y luego con los directos que hace en Twitch; que le suponen, además de otro importante ingreso económico, el aumento de su gran cantidad de fans. Tras ganar el programa lo primero que hizo fue teñirse el pelo de color azul, pero su mayor intención era la independizarse.

Eso sí, Díaz ha estado esaparecido de redes sociales como Twitter en Instagram. En la primera era muy activo, sobre todo durante su etapa en Paspalabra. El violinista continúa con su instrumento y participa en bodas y otros eventos disfrutando de la música que toca. Su look ha cambiado y se ha dejado el pelo más largo, tal y como demuestran imágenes en las que se le ha etiquetado.

Pablo Díaz, a la izquierda. / INSTAGRAM @noname.musica

Además, el pasado 4 de noviembre participó en Zebra Podcast. Pablo Díaz era parte de los invitados de este proyecto.

Pero ahora, el duelo en Paspalabra continúa y son Moisés y óscar los que buscan emular a Pablo o Rafa y conseguir el ansiado bote, que ya roza el millón de euros. Cualquiera de los dos puede conseguir el premio final. Eso sí, siempre y cuando no caigan en la temida silla azul que tantos buenos concursantes ha dejado ya por el camino en esta nueva era del concurso de Antean 3 presentado por Roberto Leal.