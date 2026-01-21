Anabel Pantoja, devastada: "Estoy en shock"

El dolor por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha partido el corazón de todos los españoles. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras equipos sanitarios y de rescate trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y asegurar la zona.

El trágico suceso ha provocado una ola de consternación en toda España, especialmente entre quienes habían realizado el mismo recorrido poco antes del accidente. Una de ellas es la influencer y colaboradora televisiva Anabel Pantoja, consternada por la situación: "Estoy en shock", asegura entre lágrimas.

La sobrina de Isabel Pantoja explica que había hecho el mismo trayecto solo una hora antes del descarrilamiento: "Una hora antes, pero no... no hay palabras. Lo que digo es que la gente que ha muerto ya no se lo devuelve nadie".

Muy consternada, insiste en la necesidad de mejorar la seguridad ferroviaria: "¿Sabéis qué pasa? Que al final siempre tienen que pasar desgracias para que arreglen las cosas, y esa es la desgracia, que por culpa de no arreglarlas, gente inocente ya no está".

Apoyo a las familias

Anabel pide apoyo y solidaridad hacia las familias de las víctimas: "Todo, todo. Es que no hay ayuda. Ya la gente que se ha muerto ya no se lo devuelve nadie. Increíble". A pesar del impacto, aclara que no se siente diferente a los demás pasajeros: "Estoy igual que todos. Lo que pasa es que me ha pillado una hora antes para venir a trabajar. Pero bueno, que no soy más que nadie... al revés".

Sara Fernández

Más discreta se muestra al ser preguntada por otras cuestiones personales, como la relación entre su tía Isabel y Julio Iglesias. "Mi amor, con lo que ha pasado, hablar ahora de Julio Iglesias... de verdad, entiendo tu pregunta, pero no", contesta con la voz entrecortada.