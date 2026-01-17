'Las esposas cazadoras’: el nuevo culebrón de Netflix sobre mujeres ricas, amor y secretos que está arrasando

Ya tenemos nueva serie adictiva para empezar el 2026. Entre el extenso catálogo de Netflix, se ha estrenado un título que ya está dando de qué hablar. Se trata de 'Las esposas cazadoras', un nuevo culebrón de lujo, secretos y venganzas entre mujeres poderosas que se ha convertido en tendencia solo un día después de su llegada a la plataforma. Desde ese momento, acumula millones de visualizaciones y ha llenado las redes sociales de comentarios, memes y teorías sobre sus protagonistas.

Ambientada en la alta sociedad de Texas, 'Las esposas cazadoras' está basada en la novela homónima de la escritora May Cobb y se ha convertido en todo un fenómeno de audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica antes de su desembarco en España, impulsada por el boca a boca y por su condición de "placer culpable". Y es que esta serie tiene todos los ingredientes para triunfar: lujo, falsas apariencias, doble moral y un pueblo donde nadie es lo que parece. ¿Preparada para conocer a Sophie, Margo o Callie?

De qué trata 'Las esposas cazadoras', la miniserie de lujo, deseo y crimen que se ha convertido en lo más comentado de Netflix

'Las esposas cazadoras' cuenta con ocho episodios en su primera temporada y arranca cuando Sophie, interpretada por Brittany Snow, se traslada con su familia desde Boston al este de Texas en busca de una vida más tranquila. Su llegada a ese entorno acomodado la pone en el radar de un grupo de mujeres ricas liderado por Margo Banks, personaje al que da vida Malin Åkerman, cuya imagen de éxito y glamour esconde una red de lealtades frágiles, atracciones cruzadas y normas no escritas.

A medida que Sophie se integra en el círculo de esposas, el relato se desplaza del drama doméstico al thriller: las reuniones sociales se convierten en noches de alcohol, rifles y coqueteos cada vez más arriesgados, hasta que un asesinato sacude a la comunidad y coloca a las protagonistas en el centro de la sospecha. La serie se inscribe en la corriente de ficciones sobre élites privilegiadas y moralmente ambiguas, donde el poder económico actúa como escudo, pero también como combustible para el escándalo y la caída.

Una serie con toques a 'Big Little Lies' o 'Mujeres Desesperadas'

Otro de los puntos fuertes de 'Las esposas cazadoras' es su reparto, con rostros muy reconocibles para el público de este tipo de series. Además de Snow y Åkerman, podemos ver a Dermot Mulroney, Chrissy Metz, Jaime Ray Newman o Katie Lowes. La química entre las actrices y ese constante del deseo, la envidia y la traición sitúan a 'Las esposas cazadoras' en la intersección entre el culebrón clásico y el thriller psicológico de consumo rápido.

Con cierto aire a otras series como 'Yellowstone', 'Big Little Lies' o 'Mujeres Desesperadas', 'Las esposas cazadoras' es un poderoso retrato del poder femenino, la ambición y las redes de rivalidad que se tejen detrás de las apariencias perfectas.

'Las esposas cazadoras' tiene todos los ingredientes para ser nuestro "placer culpable" este 2026.