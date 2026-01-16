Tamara Falcó habla por primera vez sobre la polémica de Julio Iglesias en 'El Hormiguero' y sorprende con sus postura: "Estoy de acuerdo..."
La colaboradora se ha pronunciado en la tertulia del programa, que este jueves ha recibido a Can Yaman
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' recibió esta noche a Can Yaman tras su denteción en una redada antidrogas, pero la expectación se trasladó al tramo final del programa, en la tertulia de actualidad por ver la primera reacción de Tamara Falcó sobre el caso de Julio Iglesias.
El cantante tiene un vínculo directo con la colaboradora televisiva al ser el padre de tres de sus hermanos y además, el exmarido de su madre, Isabel Preysler.
"Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta porque ya sea verdad o no, hay un daño gigantesco y reputacional", comenzó diciendo la exconcursante de 'MasterChef', reconociendo la magnitud del caso.
"Hay una investigación abierta, pero sí que evidentemente para mí es tío Julio y, para mis hermanos, su padre", intenta explicar la colaboradora. "Es gravísimo y tristísimo. Estamos esperando a que la justicia haga su trabajo y que tío Julio salga ileso de esto", ha deseado.
- El restaurante preferido de los zamoranos para comer el mejor menú del día: 'No hay sitio malo
- La Junta al alcalde de Vigo por el AVE de Sanabria: 'No está en su derecho de perjudicar a otros por sus peticiones
- “Purines sin permiso”: Este ayuntamiento de la comarca de Benavente continúa la batalla legal contra la instalación de una macrogranja
- Los eneros de hace cien años en Zamora: más heladas, menos agua y frío de verdad
- Arrojan a una mujer desde la ventana de un tercer piso en Benavente y hay varios detenidos
- El Campeonato de España de Galgos llega a Nava del Rey con tres perras zamoranas
- El alistano que luchó contra ETA en el País Vasco e impulsa el dinamismo de La Raya
- Historia ganadera de lidia en Zamora (parte II)