Guerra abierta en Pasapalabra

El rosco final de Pasapalabra continúa resistiéndose a tener ganador. Si el año 2025 estuvo marcado por los intensos duelos entre Manu y Rosa, que mantuvieron en vilo a la audiencia durante meses a la espera de un nuevo millonario, 2026 arranca siguiendo el mismo guion.

Ni la concursante gallega ni el madrileño han conseguido todavía completar el rosco con todas las respuestas correctas, un requisito indispensable para llevarse el bote. Mientras tanto, el programa sigue acumulando jornadas sin vencedor, una situación que empieza a generar impaciencia entre parte de los espectadores, deseosos de ver por fin a un ganador.

Esto ha hecho que algunos usuarios acaben saltando incluso en X por las supuestas ayudas que estaría recibiendo Rosa en algunas de las pruebas.

"A Rosa AYUDA DIVINA en "Dónde están" y "J,Y" (descaro) Rosa contestó la "Z" en 1ra vuelta y no le balidaron, solo en la 2da buelta. A Manu le pusieron 4 difíciles "G, Q, T, Z". Algo oscuro sucede en PASAPALABRA, para favorecer a la argentina...", decían en la red social.

Mientras que otros no dejan escapar la oportunidad de lanzarle una indirecta a Manu. "¿Me estáis diciendo que a 13 de enero la enciclopedia Manu aún no ha ganado? ¿En serio? Os estáis pasando con el feminazismo. Programas feminazis con roscos de párvulos a Rosa, no los veo. Que os den, antena3com", decía un usuario.

Un formato con raíces británicas y éxito nacional

Inspirado en el programa británico The Alphabet Game, Pasapalabra aterrizó en España de la mano de Telecinco. A lo largo de los años, ha pasado por distintas cadenas hasta su actual etapa en Antena 3, donde sigue cosechando éxitos más de dos décadas después de su estreno.

Su longevidad se debe en gran parte a un formato ágil, inteligente y desafiante, que ha sabido renovarse sin perder su esencia.