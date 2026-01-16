Amor Romeira desarma la nueva relación de Jessica Bueno: "Eres segunda, cariño"

Que Amor Romeira no tiene pelos en la lengua lo sabe todo el mundo de la televisión. Sin embargo, a veces sus bombazos hacen daño. Si no, que se lo digan a Jessica Bueno, con la que ha tenido el último enfrentamiento. Todo ocurrió en directo durante una conexión de la modelo con el programa Fiesta en la gala de los premios Army, al preguntar si era conocedora de que su nuevo novio, Roberto Mendoza, tenía pareja cuando empezaron su relación.

Visiblemente molesta, la ex de Kiko Rivera dejaba claro que es una persona "coherente y sentata", que va con "pies de plomo" y que "no me metería en ningún lío". Según la modelo, "todo son rumores, no busquéis donde no hay, simplemente estoy conociendo a una persona".

Lejos de dar un paso atrás, la colaboradora sigue insistiendo en que el músico andaluz no ha sido sincero con Jessica, y no ha dudado en lanzar una demoledora advertencia revelando que no es la primera vez que este chico deja a una pareja "anónima" por una "celebrity", dejando entrever su interés en convertirse en un rostro conocido por su vida amorosa.

"Mira, yo a Jessica le tengo mucho cariño y no lo iba a contar... pero te lo voy a decir". Y así la colaboradora soltó la bomba: "No es la primera vez que este chico deja a una novia para empezar una historia con una famosa. Jessica, cariño, eres la segunda. La segunda que pasa por esta situación.

Julio Iglesias

No contenta con ello, Amor se ha metido en otro charclo: el de las acusaciones sobre agresión sexual contra Julio Iglesias: "Estoy espeluznada, o sea, horroroso. Yo creo que hay una era que tiene que caer, ¿no? Y era esa era del poder, de la impunidad, de creerse intocable".