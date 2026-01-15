Mediaset renueva 'En el punto de mira' con importantes novedades: Boro Barber será su presentador

‘En el punto de mira’, uno de los formatos de investigación más veteranos de la televisión en España, prepara su regreso a Cuatro tras siete temporadas y más de 200 reportajes emitidos. El programa inicia una nueva etapa con una estructura distinta y un planteamiento centrado en la figura del reportero en la calle.

El encargado de liderar esta vuelta será Boro Barber, que asumirá en solitario el papel de investigador. Su estilo directo y sus preguntas incisivas marcarán el tono del espacio, del que será el principal prescriptor. La cadena apuesta así por reforzar la identidad del formato apoyándose en un rostro con amplia trayectoria y credibilidad en el periodismo de denuncia.

La producción, a cargo de Unicorn Content, incorpora un importante salto tecnológico. El equipo contará con drones de última generación capaces de grabar de forma discreta, cámaras de 360 grados para registrar todos los ángulos de las investigaciones y un asistente de Inteligencia Artificial que apoyará el análisis de datos desde un centro de control virtual.

En esta nueva temporada habrá equipos infiltrados, entrevistas exclusivas y reportajes centrados en denuncias sociales y laborales, estafas en internet y conflictos relacionados con el consumo. El trabajo de investigación ya ha comenzado esta misma semana con nuevos casos que, según la productora, tendrán impacto tanto en la calle como en las redes sociales.

El regreso de ‘En el punto de mira’ combina la trayectoria de una marca consolidada con herramientas innovadoras al servicio de la investigación televisiva, en una etapa que busca reforzar su presencia y relevancia en la parrilla de Cuatro.