Kiko Rivera e Irene Rosales ya no se esconden su guerra sin cuartel

Kiko Rivera e Irene Rosales parecían haber dado ejemplo con una separación cívica y cordial, al menos, de cara a la galería. Sin embargo... esa paz se ha roto después de once años de relación y dos hijas en común.

Días después de ver al hijo de Isabel Pantoja despidiéndose con un cordial abrazo del novio de su exmujer, Guillermo, tras celebrar juntos el cumpleaños de su hija mayor, que ha cumplido diez años, la revista Lecturas publica este miércoles en su portada que la guerra habría estallado entre el dj y la influencer.

¿El motivo? Una fuerte discusión telefónica después de que Kiko pidiese a Irene que autorizase a su nueva pareja, Lola García -de la que se ha vuelto inseparable tras hacer pública su historia de amor el pasado 30 de diciembre- para poder recoger del colegio a sus niñas.

Algo a lo que la sevillana, sorprendida, se habría negado después de hacer varias preguntas a su exmarido a las que él no habría respondido, dejando claro que no iba a permitir que "una desconocida" se hiciese cargo de sus hijas.

Según la citada publicación, la conversación fue subiendo de tono por el enfado de Kiko ante la actitud de Irene que, viendo el rumbo que estaba tomando la llamada, directamente habría cortado en seco la discusión no sin antes advertir al dj que estaría incluso dispuesta a tomar acciones legales para que su nueva novia no pueda recoger a Ana y Carlota del colegio.