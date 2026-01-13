El mal de ojo de una comensal de First Dates: "Morirás soltero"
La predicción sobre su futuro que recibió un bróker de 65 años que deseaba encontrar el amor
A. O. / LNE
En First Dates puede ocurrir de todo: peleas, flechazos, numeritos y hasta males de ojo. Si no, que se lo digan al hombre que acudió al concurso con el deseo de tener una agradable velada con su inesperada acompañante. Hablamos de Joan, un concursante de 65 años bróker que llegaba al restaurante del amor en busca de una mujer femenina. Llegaba entonces Carmen, una escritora de 67 años que se definía, para sorpresa de todos como una persona "extremadamente peligrosa".
El momento más ineseperado de la velada llegaba cuando Carmen le confesaba a su compañero de mesa que sabía leer las manos porque su madre nació "en viernes Santo y con la Cruz de Caravaca en el paladar". Un talento que no dudó en demostrar a su cita, a quien vaticinó un fin de vida un tanto deseperanzador. "Hay una persona que te influye, debe de ser tu madre. Cuidado en tu vejez por políticas inversas y veo aventuras que no te han colmado. Probablemente te mueras soltero".
La cara del bróker fue un poema. Nadie sabe si realmente creyó a su cita o no, pero desde luego que no era lo que esperaba en absoluto de su primera aparición en el programa.
Un formato de éxito
El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.
Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos.
