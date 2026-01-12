‘Got Talent España’ presenta al primer concursante creado con inteligencia artificial.

Once temporadas después, ‘Got Talent España’ vuelve a levantar el telón en Telecinco con una idea muy clara: el talento no se acaba, se reinventa. El formato regresa demostrando que siempre hay nuevas formas de sorprender, emocionar y dejar con la boca abierta. Con Santi Millán de nuevo al frente —ya convertido en uno de los presentadores más veteranos y reconocibles del programa a nivel internacional— arranca una nueva tanda de entregas en la que el escenario volverá a ser sinónimo de asombro, diversión y giros inesperados.

Producido por Telecinco junto a Fremantle España, el programa vuelve al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid con una combinación explosiva: actuaciones nunca vistas, caras nuevas en el jurado, cambios en los Pases de Oro y un salto tecnológico sin precedentes en la historia del formato en nuestro país.

Un jurado renovado (y más imprevisible)

La nueva edición llega con movimiento en la mesa del jurado. Lorena Castell y Carlos Latre se incorporan al equipo y se suman a los ya conocidos Risto Mejide y Paula Echevarría, formando un cuarteto mucho más coral, pensado para generar nuevas dinámicas, complicidades… y choques.

La energía y el desenfado de Lorena Castell prometen contagiar al resto, especialmente a Risto, con quien establecerá una química tan inesperada como llamativa. Por su parte, Carlos Latre añade un punto extra de imprevisibilidad: gracias a sus imitaciones, habrá momentos en los que parezca que en la mesa se han sentado decenas de jueces distintos concentrados en una sola persona.

El talento cruza nuevas fronteras

Si 2025 marcó un antes y un después con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, 2026 quiere ir un paso más allá, y ‘Got Talent España’ no piensa quedarse atrás. Por primera vez, el programa contará a lo largo de la temporada con un número protagonizado por un concursante creado íntegramente mediante IA.

Una actuación que mezclará magia, tecnología y giros inesperados, supervisada por Jon Hernández, uno de los divulgadores de Inteligencia Artificial más destacados de España, y que abrirá el debate sobre los nuevos límites del talento y la creatividad.

Cambios en los Pases de Oro

La undécima temporada también introduce ajustes en una de las mecánicas más esperadas del formato. El Pase Platino desaparece tras su paso por la edición anterior y el concurso recupera una dinámica más reconocible. Durante las Audiciones, tanto el jurado como Santi Millán podrán otorgar Pases de Oro de forma individual o conjunta.

La gran novedad llega en las Semifinales: en cada uno de los cuatro programas, un juez diferente será el encargado de conceder el Pase de Oro que enviará directamente a un concursante a la Gran Final. Además, por primera vez, Santi Millán contará con su propio Pase de Oro en esta fase, que podrá utilizar en cualquier momento.

Un estreno por todo lo alto

El primer programa ya deja claro que esta temporada viene fuerte. El escenario se llenará de talentos capaces de desafiar la gravedad, multiplicar la voz o emocionar hasta las lágrimas.

Desde la República Checa llegará el Dúo Stauberti, con un arriesgado número de equilibrio nunca visto en el programa. Hermoti, conocido en redes por sus doblajes e imitaciones, se subirá al escenario decidido a consolidarse como el hombre de las mil voces. Y uno de los momentos más impactantes lo protagonizará Ssaulabi, un grupo surcoreano de taekwondo cuya actuación obligará al jurado a ponerse máscaras de protección y a Risto a ver el número desde el fondo del teatro.

Y los nuevos jueces no tardan en mojarse, adelantan en Mediaset. Lorena Castell sorprenderá subiéndose a una percha aérea sobre el escenario, mientras que Carlos Latre demostrará desde el primer minuto por qué su fichaje multiplica el juego y la sorpresa en cada valoración.