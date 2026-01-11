Macaulay Culkin, la estrella infantil de Hollywood que se retiró enseguida del cine y partió peras con su tirano padre

Solo en casa (1990) es sin duda una de las películas familiares y navideñas que más se emite en televisión. Y su actor protagonista, el carismático Macaulay Culkin, la mayor estrella infantil de la historia de Hollywood, con permiso de Shirley Temple. Cuando rodó aquella comedia de Chris Columbus, sobre un niño de ocho años que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones navideñas a Francia, Macaulay tenía apenas nueve años. Por lo visto cobró 100 mil dólares por dar vida al pequeño Kevin McCallister en la que fue la tercera película más taquillera hasta ese momento (tras E. T. y La guerra de las galaxias) y, por protagonizar su secuela, Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992), percibió más de cuatro millones. "Mis padres administran el dinero que recibo", contó en su día a la revista Tiempo. "Aunque usted no se lo crea, ni siquiera me dan una paga semanal. Les tengo que pedir dinero constantemente, pero solo me lo dan de cuando en cuando. A veces tengo que vender mis cosas para conseguir unos dólares".

Macaulay es el tercero de los siete hijos de la pareja formada por Patricia Brentrup y Kit Culkin, que nunca estuvieron casados y a principios de los noventa vivían en un pequeño apartamento ubicado al norte de Manhattan. "Ella se encargaba de la casa y de los chicos y por las noches era telefonista para una agencia de castings teatrales, mientras él, además de tener un trabajo como sacristán en el Upper East Side que proporcionaba educación católica gratis a sus hijos, llevaba a todos los chavales a las audiciones, y de ahí a Hollywood, donde se convirtió en una odiada figura. Unos amigos de la pareja gestionaban un pequeño teatro en Manhattan y cuando necesitaban un crío, según la edad y el género, Kit aparecía con uno u otro", escribió una periodista de El País que también explicaba que Kit, actor de Broadway en sus años mozos, solía pelearse "con ejecutivos de estudios que se quejaban —además de por su escasa higiene y olor corporal— del control que ejercía sobre los chicos, de su tiranía, sus amenazas y sus malos modos".

Macaulay Culkin, en una escena de 'Solo en casa' cuando tenía apenas nueve años. / Archivo

Pese a todo, Macaulay sintió un gran orgullo al poder sacar a su familia de aquel cuchitril que habitaban gracias a su triunfo. "Hemos comprado una casa en Nueva York en la que ya no tengo que compartir habitación con mis seis hermanos. Me paso las horas viendo televisión por cable en mi cuarto, en el que tengo hasta fax", presumió una vez durante aquella época de vacas gordas. Pero esta no duró demasiado para un actor que a los 14 años se emancipó legalmente de sus padres, quienes acabaron su relación en malos términos y pelearon duramente, con todo tipo de acusaciones de por medio, por hacerse con la custodia de sus hijos y el control de la fortuna del que más facturaba (que estaba estimada en 45 millones de euros, aunque para el momento en que aquel proceso de separación llegó a su fin, en marzo del 95, ya solo quedaban 15 millones).

Padre dañino

Años después de conseguir que un juez encargara a un contable el control de sus finanzas, Macaulay se atrevió a definir públicamente a su progenitor como un hombre problemático y dañino con el que no se habla desde entonces. "Mi padre era un hombre abusivo, no tanto de forma física, aunque sí que hubo algo de eso, sino mental", señaló a Time sobre un tipo con el que lleva tres décadas sin hablarse. "Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá. Lo hacía para romper mi espíritu. Así que me retiré para desaparecer de la faz de la tierra".

Por lo que respecta a su carrera, Macaulay rodó durante la primera mitad de los noventa varias cintas de acogida desigual y luego comunicó que dejaba voluntariamente el cine. Entonces quizás pensaba que esto le iba a permitir alejarse de una fama que realmente nunca persiguió ni quiso. "Sabía que mi vida era única, pero no fue hasta que me hice mayor cuando entendí exactamente cómo de única", confesó a Vanity Fair. "Éramos otra familia más del bloque de pisos y de repente hubo un cambio drástico en cómo nos trataban hasta los niños del barrio. Así que siempre nos protegimos los unos a los otros. Somos bastante únicos por nuestras experiencias. No podemos echar un vistazo y encontrar a alguien con una crianza similar. Eso ha ayudado a que estemos más unidos”.

Su amigo Michael

A partir del momento en que decidió retirarse, el actor disfrutó de su principal refugio, un apartamento comprado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, y se dedicó a gastar los ahorros. A los 17 años se casó con Rachel Miner, también actriz, de quien se separó un par de años después, y luego acaparó montones de titulares por cuestiones que nada tenían que ver con su faceta profesional. Por ejemplo, tuvo una serie de problemas con la justicia por posesión de marihuana y otras sustancias conseguidas sin receta médica y por conducción en estado de embriaguez. Y en 2005 se sentó en el estrado durante el juicio contra su amigo Michael Jackson por abuso de menores (donde este quedó absuelto de todos los cargos).

"Las acusaciones contra él son completamente ridículas", aseguró el actor, que negó haber sufrido ningún tipo de tocamiento inapropiado por parte del cantante, en cuyo famoso videoclip de Black or White apareció cuando era niño, y a eso añadió que jamás fue testigo de comportamientos impropios por parte de Michael Jackson hacia otros niños. En otra ocasión señaló que la buena sintonía entre Michael y él pudo deberse a que tanto uno como otro sufrieron los estragos de la fama a muy temprana edad. "[Con el éxito de Solo en casa] Estaban sucediendo muchas cosas muy grandes y muy rápidas conmigo y creo que se identificó con eso. Es fácil intentar pensar o decir que era extraño, pero no lo fue, para mí tenía sentido y, al final, nos hicimos amigos".

Culkin, con la actriz Mila Kunis cuando eran pareja. / HARRISON FUNK

Algo después, en 2011, rompió su noviazgo con la actriz Mila Kunis, hoy día pareja de Ashton Kutcher, y alrededor de esa misma época se dejó ver en una serie de fotos donde lucía delgado, pálido y con un aspecto algo dejado, lo que disparó los rumores sobre sus adicciones. "La desmedida atención sobre la salud del señor Culkin es innecesaria", comentó entonces su representante. Por aquellas fechas, Macaulay se prodigaba muy poco en actos públicos. A veces pasaba por Le Poisson Rouge, un club de Nueva York donde ejerció de pinchadiscos, y otras hacía de anfitrión de extrañas fiestas temáticas de inspiración infantil. Pero en todo momento evitaba dar declaraciones a los periodistas. Así fue realmente hasta 2016, fecha en la que, tras más de una década sin estrenar una película comercial, se sentó con varios periodistas para charlar sobre su esperado regreso al cine. Un retorno puntual, pues después de rodar bajo las órdenes de su amigo, el músico indie Adam Green, una versión humorística de Las mil y una noches, en la que además participó de forma altruista, volvió a apartarse de la industria del séptimo arte.

"No solo le doy la espalda al foco, sino que activamente no lo quiero. Los paparazzi me persiguen porque no me prostituyo", comentó durante los días de promoción de aquel filme titulado Adam Green's Aladdin. Por esas fechas mencionó que llevaba años viviendo principalmente en Francia, donde no iba siempre con un reportero pegado a la chepa, como pasaba en su Nueva York natal, ciudad en la que también tiene casa, y habló de sus distintas facetas artísticas. Gracias a una de ellas, la de músico, se convirtió en líder de The Pizza Underground, una banda que parodia a la Velvet Underground, y la de escritor le llevó a publicar una novela experimental, Junior, escrita desde la perspectiva de una estrella infantil con problemas paternos.

Entre 2015 y 2017, el actor de 45 años participó en varios episodios de una webserie (:DRYVRS) en la que encarnaba a un sádico trastornado por el trauma infantil del abandono parental, y alguna vez ha vuelto a interpretar a Kevin McCallister para una campaña de publicidad. En los últimos tiempos ha aparecido en series de televisión como American Horror Story (2021) —ahora también lo hará en la segunda temporada de Fallout—, y en 2022 se comprometió con Brenda Song, conocida por su interpretación en varias producciones infantiles y juveniles de Disney Channel, a quien conoció en un rodaje y con la que tiene dos hijos en común. "Técnicamente, ahora mismo estoy retirado", ha comentado el actor, que hoy sigue dedicando la mayor parte de su tiempo a pintar, escribir y, en definitiva, disfrutar de lo que entiende por una vida normal.