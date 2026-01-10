Bombazo
Lydia Lozano da una exclusiva con consecuencias en 'De viernes' al destapar que Rosario Flores será abuela: "Se va a enfadar"
La periodista ha compartido con sus compañeros la exclusiva a pesar de ser consciente de las consecuencias que eso le va a provocar
Kevin Rodríguez
'De viernes' se benefició anoche de contar en su plantel de colaboradores con Lydia Lozano. La veterana periodista interrumpió un momento el programa para desvelar una gran exclusiva, consciente de las consecuencias que le traería ese bombazo.
De hecho, Lozano comenzaba pidiendo a la familia que no se enfadara: "Lolita no te enfades, Rosario no te enfades'', para desvelar luego que Lola, la hija de Rosario Flores, está embarazada de cinco meses.
"Es la segunda noticia que doy de esta familia y ella (Lolita) se enfadó muchísimo conmigo. Ahora se va a enfadar otra persona, la hermana", reconocía Lydia entre risas, prefiriendo tomarse la situación con humor.
Lola Orellana, ha destacado siempre por su perfil bajo a nivel mediático, tal y como ha explicado la colaboradora de 'De viernes': "Es una chica que le gusta estar detrás de las cámaras, muy poco en prensa. Ha sido ayudante de casting, por ejemplo, de 'Juego de Tronos' y trabaja junto a su madre en diversos proyectos".
