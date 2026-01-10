Raquel Mosquera, sobre la detención de su marido: "Persona mula"

Raquel Mosquera ha vuelto a dar el campanazo y se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar de la delicada situación en la que se encuentra su marido Isi tras ser detenido e ingresado en la cárcel francesa. Con el fin de acabar con las especulaciones que ha habido estos meses, la peluquera ha contado los verdaderos motivos por los que fue recluido.

"Os prometí que cuando supiese algo de mi marido vendría y os lo contaría. Y, así es, aquí estoy y con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que mi marido si fue detenido por tema relacionado con droga", comenzaba diciendo la invitada.

Raquel desvelaba que su marido fue detenido por ser "la típica persona mula" y que lo que peor ha llevado todo este tiempo ha sido que su marido pusiera en riesgo su vida: "Ha podido correr el riesgo, que por eso he llorado y sufrido, y todavía cada vez que lo pienso, porque ha podido abrirse cualquier cosa y jugarse la vida, y eso es bastante serio".

Estupefacientes

A pesar de conocer el motivo de su detención, la peluquera aseguraba no conocer la cantidad de estupefacientes que transportaba aunque reconocía que "no creo que una persona pueda llevar más de x cantidad en el cuerpo. En cantidad no te lo puedo decir".

En cuanto a los motivos que llevaron a su marido a ejercer de 'mula', Raquel decía estar "casi segura" de que "ha sido un chantaje, una extorsión o algo puntual, que le haya faltado dinero para pagar algo y le hayan comentado de hacer eso para pasar el bache".

Además, cree que "no" y "quiero pensar que no" ha hecho de 'mula' en otras ocasiones: "Mi cabeza y mi corazón me dice que no, porque si mi marido se dedicase a eso, yo no tendría que trabajar tanto como trabajo".