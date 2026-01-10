Lara Álvarez y Perico: reconciliación... por tercera vez

Lara Álvarez ha vuelto con Perico, su antiguo novio. Es la tercera vez que lo intentan... ¿harán bueno el refrán de "a la tercera vez la vencida"?

Ocho meses después de su sonada ruptura, la periodista y conductora de televisión y el piloto de aviación están de nuevo juntos. Los rumores se confirmaron en diciembre, cuando ambos acudieron juntos a un restaurante de Madrid donde el gerente del propio local compartió una fotografía en sus redes sociales -suponemos que con permiso de ambos- donde decía: "Gracias, Lara y Perico, por vuestra visita y por compartir la velada con nosotros. Esta siempre será vuestra casa", aseguraban desde su red social.

Pese a todo, Lara Álvarez ha pasado las Navidades en Asturias junto a su familia. Han sido momentos de unión, conexión y muchos bailes. La propia Lara ha compartido varios vídeos en sus redes sociales donde compartía momentos en la playa con su perro y su familia o el plan para cerrar el año: un día de esquí junto a su hermano.

Lara Álvarez y Pedro Durán se conocen desde hace más de 10 años. La pareja compartió unas fotografías de su viaje a Roma hace 13 años cuando salió a la luz su noviazgo para dar a entender que lo suyo venía de lejos. Tras unos meses en los que compartieron con sus seguidores de redes sociales viajes y momentos en pareja, decidieron terminar su relación.

La ruptura fue consensuada y pacífica . Públicamente ambos se deseaban lo mejor. Pero la cosa no pareció terminar ahí y Álvarez y Durán siguen viéndose.

Así empiezan 2026 los famosos de las revistas

Cristiano Ronaldo y Georgina empiezan el año a lo grande. El 2026 será el año en el que se casen y para celebraron estrenan casa. Pero no una cualquiera, sino en Portugal y la más grande del país natal del futbolista. Así lo cuenta “Semana”, con una foto del casoplón -que más bien parece un centro comercial- junto a otra de la pareja. Año de cambios para Kiko Rivera, que tras su separación ha presentado a su novia, Lola; y para Joaquín Prat, que será padre. En Canarias, Anabel Pantoja ha recibido el año junto a David y su hija, paseando los tres por la playa.

Revistas del corazón. / LNE

Mal ha empezado la periodista Sara Carbonero. “Lecturas” recoge su ingreso en Canarias, donde había ido a pasar el fin de año con amigos y con su pareja. Cuenta la revista la próxima paternidad de Joaquín Prat y da una entrevista con Chenoa, que dio las campanada. La reina Letizia ocupa el espacio más grande: ha sido la monarca que menos ha gastado y más ha trabajado en 2025.

En “Diez Minutos” repiten con Joaquín Prat y Kiko Rivera. Además hablan de los planes para este año de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.