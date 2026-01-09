Inés Hernand dice “no” a Telecinco y explica por qué rechazó su oferta: “No nos interesamos”

Dar calabazas a una gran cadena privada no es habitual en el panorama televisivo español, pero Inés Hernand ha demostrado que no todas las decisiones se toman en función del sueldo. La comunicadora ha confirmado públicamente que rechazó una propuesta de Telecinco, una negativa que ha llamado la atención por la claridad con la que ha explicado sus motivos: la falta de sintonía ideológica y editorial con la cadena.

La revelación se produjo este jueves en el podcast 'Chico de revista', y tras ello, durante un encuentro con medios especializados en el marco del 'Benidorm Fest', Hernand ha explicado más sobre el tema. La joven ha afirmado que la oferta procedía del grupo Mediaset y que incluía ponerse al frente de un formato cuyo contenido no ha querido concretar. Sí ha detallado, en cambio, cómo fue la toma de contacto: “En su momento me llegó una oferta de Mediaset, cuando estaba Copito de Nieve. Me llamó su segundo y tuvimos una reunión, pero no me interesaba porque estaba trabajando para RTVE”.

La presentadora reconoció que el proyecto tenía aspectos atractivos —“era un género bastante divertido”—, pero también implicaciones que no estaba dispuesta a asumir, como desvincularse de la televisión pública y comprometerse a medio plazo. “No me siento excepcional, pero necesito sentirme vinculada a los proyectos que hago”, reflexionó, criticando la idea de que los presentadores sean simples “muñecos”. Para Hernand, la coherencia es clave: “Se nota muchísimo cuando hay presentadores haciendo algo que les interesa o solo pasando el cazo”.

Más contundente aún se ha mostrado al referirse directamente a la cadena: “Telecinco, ahora mismo, tiene una línea editorial bastante clara y opuesta a mi perfil”. Lejos de dramatizar, la comunicadora ha defendido esta falta de encaje como algo sano dentro de la industria: “No nos interesamos mutuamente, que cada uno esté donde tiene que estar”. Incluso ha llegado a asumir que, a día de hoy, no cree que las puertas de Mediaset estén abiertas para ella.

Tampoco Atresmedia aparece en su horizonte inmediato. Según ha explicado, no ha recibido ninguna propuesta del grupo líder de audiencias y cree que buscan perfiles “más amigables”. “Yo soy incancelable, pero muy odiada”, ironizó. Por ahora, Inés Hernand sigue consolidada como uno de los rostros más reconocibles de RTVE y repetirá como presentadora del 'Benidorm Fest 2026', reafirmando que su carrera televisiva avanza, de momento, por un camino muy definido.