Oriana Marzoli, la ex de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, destrozada tras su dura pérdida

En plena escapada vacacional, Oriana Marzoli ha hecho una pausa para abrir su corazón de cara al nuevo año y revivir uno de los golpes más duros del 2025 que deja atrás. Tras tomar una decisión clave en su relación con Facundo González, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha podido contener las lágrimas al hablar de la dolorosa pérdida que ha marcado su vida.

Sin frenar el llanto, la influencer venezolana describe el enorme batacazo emocional que supuso y revela en Mediaset en qué fase del duelo se encuentra ahora,

Aunque la ex de ‘Supervivientes’ ha disfrutado de momentos increíbles este año, lo cierto es que ha tenido que enfrentar uno de los episodios más difíciles: la muerte de su perro Cocco, al que dedicó palabras llenas de amor tras conocer su grave enfermedad. Ese adiós la ha dejado tocada y aún no se ha recuperado del todo. Muy emocionada, confiesa: “Todavía sigo llorando”.

“Me pasó lo peor que me podría pasar”, asegura la ex de ‘Gran Hermano VIP’. Además, Oriana ha compartido la charla que mantuvo con su psicóloga sobre el tema y se abre en canal sobre su proceso de duelo. Siempre con el apoyo incondicional de su novio, Facundo González, admite cómo le afecta hablar públicamente de esta pérdida.

Pese a que a la influencer le costaba articular palabra ante tan triste recuerdo, ha contado con uno de sus grandes pilares: su pareja. Facundo, que estuvo a su lado durante toda la enfermedad de Cocco, la consuela con unas palabras preciosas: “Está con nosotros”.

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de su canal mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, para repasar todo lo vivido en este año. La extronista se abre como nunca al hablar de la muerte de Cocco y del impacto que ha tenido en ella. Entre lágrimas, asegura que ha sido el peor momento de su vida.